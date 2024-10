Die Stadt­bü­che­rei Att­nang-Puch­heim lädt am Don­ners­tag, 17. Okto­ber 2024 um 19 Uhr zum Vor­trag von Luka Preiss „Der Wan­del Att­nangs, vom Dorf zur Stadt“. Mit­hil­fe von aktu­el­len Luft­auf­nah­men, Bil­dern und Plä­nen aus ver­gan­ge­nen Zei­ten prä­sen­tiert Luka Preiss Att­nang-Puch­heim aus einer ande­ren Per­spek­ti­ve. Hin­ter Att­nang ste­cken vie­le Geschich­ten und Merk­ma­le, die die Stadt zu einem Uni­kat machen.

Luka Preiss, Jahr­gang 2006, wuchs in Att­nang-Puch­heim auf, mitt­ler­wei­le lebt er in Pra­met (Bezirk Ried) und besucht in Ried im Inn­kreis die HAK. Für die Geschich­te Att­nang-Puch­heims inter­es­siert er sich schon lan­ge, wie wir von sei­nen Besu­chen im Stadt­ar­chiv Att­nang-Puch­heim wissen.

Der Vor­trag fin­det in der Tages­heim­stät­te im Mit­ter­weg 19 in Att­nang-Puch­heim statt.

Ein­tritt sind frei­wil­li­ge Spenden.