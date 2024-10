Ern­te­zeit und Sai­son­ab­schluss im Pro­jekt „SAATs so GUT“ – Wie Jugend­li­che und Leh­ren­de mit ihrem Enga­ge­ment gleich zwei­mal Gutes tun – ein­mal für das Kli­ma und ein­mal für in Not gera­te­ne Men­schen – zeigt das Pro­jekt „SAATs so GUT“ von young­Ca­ri­tas OÖ & Kli­ma­bünd­nis OÖ. Schüler:innen der HLW Vöck­la­bruck ent­wi­ckel­ten ein Vorzeigeprojekt.

Mit den letz­ten Ern­ten im Schul- oder Pfarr­gar­ten neigt sich das Pro­jekt „SAATs so GUT“ für die­se Gar­ten­sai­son dem Ende zu. Das gan­ze Jahr über haben Schüler:innen und Jugend­li­che flei­ßig gegar­telt und bli­cken auf eine erfolg­rei­che Ern­te zurück, die sie mit in Not gera­te­nen Men­schen geteilt haben. Herbst ist nicht nur Ern­te­zeit, son­dern auch Zeit, Dan­ke zu sagen für ein frucht­ba­res und ereig­nis­rei­ches Gar­ten­jahr, das wie­der ganz im Zei­chen des Mit­ein­an­ders und des Kli­ma­schut­zes stand.

Das Pro­jekt „SAATs so GUT“ wur­de 2021 von der young­Ca­ri­tas OÖ gelauncht und ging heu­er in Koope­ra­ti­on mit dem Kli­ma­bünd­nis OÖ und dem Kli­ma- und Umwelt­res­sort des Lan­des OÖ bereits in die drit­te Run­de. Schu­len und Jugend­grup­pen aus ganz Ober­ös­ter­reich haben sich betei­ligt und zeig­ten, wie Kli­ma­schutz, nach­hal­ti­ges Gärt­nern und sozia­ler Zusam­men­halt gemein­sam erfolg­reich umge­setzt wer­den können.

Im zei­ti­gen Früh­jahr erhiel­ten die teil­neh­men­den Ein­rich­tun­gen Bio-Gemü­se- und Kräu­ter­saat­gut, umfang­rei­che Tipps sowie Hil­fe­stel­lun­gen zum nach­hal­ti­gen Gärt­nern im Schul- oder Pfarr­gar­ten. In einem Begleit­work­shop der young­Ca­ri­tas konn­ten sich die Jugend­li­chen damit aus­ein­an­der­set­zen, wie es in Not gera­te­nen Men­schen geht und wie sie ihnen direk­te Hil­fe zukom­men las­sen kön­nen. Gemein­sam wur­de im Schul­gar­ten und anders­wo schmack­haf­tes Bio-Gemü­se für die gute Sache gepflanzt. Die Ern­te oder der Erlös aus ver­ar­bei­te­ten Köst­lich­kei­ten wur­de an eine Cari­tas Ein­rich­tung in Ober­ös­ter­reich gespen­det. Dabei konn­ten die Jugend­li­chen selbst ent­schei­den, wel­che Ein­rich­tung unter­stützt wird und die­se auch besuchen.

Vor­zei­ge­pro­jekt in Vöcklabruck

Die Schüler:innen der HLW Vöck­la­bruck haben SAATs so Gut in eine regio­na­le Initia­ti­ve inte­griert, die ihres­glei­chen sucht. Mit dem Titel „Wenn die Arbeit zum Leben nicht mehr reicht — HIL­FE BLÜHT AUF“ wur­de im Unter­richts­fach „Unter­neh­mens- und Dienst­leis­tungs­ma­nage­ment“ ein Pro­jekt ent­wi­ckelt, das den sozia­len Gedan­ken in den Vor­der­grund stellt. Mit dem Ver­kaufs­er­lös von selbst ent­wi­ckel­ten Erzeug­nis­sen wur­de die Sozi­al­be­ra­tungs­stel­le Vöck­la­bruck unter­stützt, die ins­be­son­de­re durch Infla­ti­on in Not gera­te­nen Men­schen in der Umge­bung von Vöck­la­bruck unter die Arme greift. Die Ver­mark­tung der selbst ent­wi­ckel­ten und erzeug­ten Pro­duk­te star­te­te bereits im Jahr 2023 und erfolg­te unter ande­rem auf der Lan­des­gar­ten­schau, im EKZ Vöck­la­bruck bis hin zum Ver­kauf auf Advent­märk­ten. Mit Blick Rich­tung Früh­ling und Som­mer wur­den die Pro­duk­te an die Jah­res­zeit ange­passt, die Schüler:innen haben aus Gemü­se und Kräu­tern aus dem Schul­gar­ten ver­kaufs­fer­ti­ge Pro­duk­te ent­wi­ckelt und anschlie­ßend wie­der selbst ver­mark­tet. Die Ergeb­nis­se – eine som­mer­li­che Blü­ten­keks­mi­schung, eine Brain­fit Coo­kies Back­mi­schung, eine Min­ty Suns­hi­ne Eis­tee­mi­schung, eine BBQ-Gewürz­mi­schung und ein medi­ter­ra­nes Toma­ten­brot – konn­ten sich sehen lassen.

Elfi Wald­hör, die beglei­ten­de Päd­ago­gin, freut sich über das Enga­ge­ment der Schüler:innen und über die Unter­stüt­zung durch Kli­ma­bünd­nis und young­Ca­ri­tas: „‘Hil­fe blüht auf‘ ist somit abge­schlos­sen und wir konn­ten ins­ge­samt 2.500 Euro an die Sozi­al­be­ra­tungs­stel­le der Cari­tas in Vöck­la­bruck über­ge­ben. Wir sind sehr stolz auf unser gelun­ge­nes Pro­jekt. Es war für alle Betei­lig­ten eine Win-Win Situa­ti­on, sozia­les Han­deln und Den­ken zieht schon sei­ne Krei­se und zeigt Mehrwert.“

Kli­ma- und Umwelt­lan­des­rat Ste­fan Kai­ne­der ist die Koope­ra­ti­on ein beson­de­res Anlie­gen: Die­se Koope­ra­ti­on bringt auf viel­fa­che Wei­se ganz zen­tra­le Wer­te und jun­ge Men­schen zusam­men. Der Schutz unse­res Kli­mas und sozia­le Gerech­tig­keit gehen bei „SAATs so GUT“ in sinn­vol­ler Wei­se auf. Ein lebens­wer­tes Leben soll für alle mög­lich sein, das geht nur, wenn wir zusam­men etwas für unser Kli­ma tun!“

Geschäfts­füh­rer des Kli­ma­bünd­nis Öster­reich und Ober­ös­ter­reich Mag. Nor­bert Rai­ner freut sich über die Koope­ra­ti­on und den Zuspruch der teil­neh­men­den Schu­len und Initia­ti­ven:“ Bei „SAATs so GUT“ tref­fen sich unse­re bei­den Orga­ni­sa­tio­nen in der gemein­sa­men Arbeit für öko­lo­gi­sche und sozia­le Nach­hal­tig­keit – akti­ver Kli­ma­schutz und sozia­les Enga­ge­ment wird hier von jun­gen Men­schen und Pädagog:innen bei­spiel­haft, gewinn­brin­gend und mit Freu­de umgesetzt!“

Die Lei­te­rin der young­Ca­ri­tas OÖ Karin Kur­ow­ski betont die Wich­tig­keit der Bewusst­seins­bil­dung gera­de in die­sen Zei­ten: “Herbst ist Ern­te­zeit! Die heu­ri­ge Ern­te der ins­ge­samt sie­ben Schul­klas­sen kommt dank „SAATs so GUT“ jenen zu Gute, die sich — auch auf­grund der noch immer anhal­ten­den Teue­rung — köst­li­ches Gemü­se sonst nicht so leicht leis­ten kön­nen. „SAATs so GUT“ ver­eint öko­lo­gi­sche und sozia­le Nach­hal­tig­keit und för­dert aktiv gesell­schaft­li­ches Enga­ge­ment. Die­ses ist für uns in Zei­ten wie die­sen min­des­tens gleich wert­voll, denn nur durch das sozia­le Enga­ge­ment jun­ger Men­schen kann die young­Ca­ri­tas eine lebens­wer­te Zukunft für alle mit­ge­stal­ten, in der Nach­hal­tig­keit und sozia­les Enga­ge­ment Hand in Hand gehen.“Über die Früch­te der gemein­sa­men Arbeit haben Kli­ma­bünd­nis OÖ und young­Ca­ri­tas OÖ im Sep­tem­ber auch die ober­ös­ter­rei­chi­sche Bevöl­ke­rung bei einem Stand am Lin­zer Süd­bahn­hof­markt infor­miert. Bei herr­li­chem Wet­ter und guter Lau­ne konn­ten sich die Marktbesucher:innen über sozia­le und öko­lo­gi­sche Pro­jek­te infor­mie­ren und ihr Wis­sen über Kli­ma- und Boden­schutz beim Quiz­rad testen.

Wei­ter Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt „SAATs so GUT“ und Anmel­de­mög­lich­keit für 2025 via:

www.ooe.youngcaritas.at/aktionen/saats-so-gut-saats-so-gut

und

www.bodenfreundlich.at/angebote/saats-so-gut