Am 09.11.2024 und 16.11.2024 fand im Feu­er­wehr­haus Schwa­nen­stadt der Lehr­gang Funk und Füh­rungs­un­ter­stüt­zung statt. Ins­ge­samt nah­men 33 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer an die­sem pra­xis­ori­en­tier­ten Lehr­gang teil. Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me ist das erfolg­reich absol­vier­te Funk­mo­dul der Trupp­füh­rer Prü­fung. Der Haupt­ver­ant­wort­li­che für das Funk­we­sen im Bezirk, Alex­an­der Neu­hau­ser, und sein enga­gier­tes Team von Aus­bild­nern führ­ten die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer mit viel Pra­xis in die Welt des Fun­kens ein. Neben der Ver­mitt­lung grund­le­gen­der und erwei­ter­ter Funk­kennt­nis­se war es ein zen­tra­les Ziel, Berüh­rungs­ängs­te im Umgang mit Funk­ge­rä­ten abzu­bau­en und die siche­re Abwick­lung von Funk­sprü­chen zu trai­nie­ren. Nach posi­tiv absol­vier­ter Leis­tungs­über­prü­fung (Theo­rie und Abschluss­funk­übung) des Lehr­gangs erhiel­ten alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer das Zer­ti­fi­kat für den erfolg­rei­chen Abschluss. Ein beson­de­rer Dank gilt Wal­ter Huprich, der für die aus­ge­zeich­ne­te Ver­pfle­gung sorg­te und der Feu­er­wehr Schwa­nen­stadt für die Bereit­stel­lung der Räumlichkeiten.