Wenn es zwei­mal an der Tür klin­gelt, muss es die­ser Tage nicht unbe­dingt der Post­mann sein: Unse­re Mit­glie­der der Orts- bzw. Bezirks­grup­pen Gmun­den, Schwa­nen­stadt, Ried/Schärding und Steyr sind seit Mit­te Mai bis 26. Sep­tem­ber wie­der unter­wegs und bit­ten um eine Unter­stüt­zung für ihren Verein.

Zahl­rei­che ehren­amt­li­che Funk­tio­nä­rin­nen und Funk­tio­nä­re enga­gie­ren sich in ihren Bezir­ken und Regio­nen dafür, dass Men­schen mit Behin­de­rung mög­lichst selbst­be­stimmt leben kön­nen. Für Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te wen­den unse­re Grup­pen jedes Jahr beträcht­li­che Sum­men auf. Mit den gesam­mel­ten Spen­den kön­nen sie zum Bei­spiel bei der Anschaf­fung und (Teil-)Finanzierung von Hilfs­mit­teln oder bar­rie­re­frei­en Umbau­ten unter­stüt­zen. Der Trä­ger­ver­ein OÖZIV und sei­ne Grup­pen vor Ort freu­en sich daher, wenn unse­re Tätig­keit mit einer Geld­spen­de hono­riert wird. Die­se kommt den Men­schen mit Behin­de­rung direkt in der Regi­on zugute.

Die Bezirks­grup­pe Gmun­den ist mit mehr als 800 Mit­glie­dern unse­re zweit­größ­te Grup­pe und freut sich sehr dar­über, wenn sie mög­lichst vie­len Men­schen zur Sei­te ste­hen darf. Chris­ti­ne Laim­bau­er ist die­ses Jahr wie­der von Haus zu Haus unter­wegs und bit­ten auch Sie um eine Geldspende.

FOKUS MENSCH (Trä­ger­ver­ein OÖZIV) setzt sich als Inter­es­sen­ver­tre­tung für die Anlie­gen von Men­schen mit Behin­de­rung sowie deren Ange­hö­ri­ge ein. Unse­re Funk­tio­nä­rin­nen und Funk­tio­nä­re leis­ten wert­vol­le ehren­amt­li­che Tätig­keit in der Bera­tung und hal­ten das gesell­schaft­li­che Zusam­men­le­ben hoch. So sind wir als Trä­ger­ver­ein in allen Regio­nen Ober­ös­ter­reichs vor Ort.