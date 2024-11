Mit­te Novem­ber lud Alfred Schatz, Inha­ber der Schatz KFZ Sach­ver­stän­di­gen GmbH, zum Fir­men­fest ein. Im Rah­men der Fei­er­lich­keit wur­de das 10-jäh­ri­ge Bestehen des Unter­neh­mens gebüh­rend gefeiert.

Gegrün­det im Jahr 2014 als Ein­zel­un­ter­neh­men, spe­zia­li­sier­te sich Alfred Schatz von Anfang an auf Gut­ach­ten und Bewer­tun­gen von Kraft­fahr­zeu­gen. Was damals als klei­ne Fir­ma begann, hat sich mitt­ler­wei­le zu einem ange­se­he­nen Unter­neh­men in der Regi­on ent­wi­ckelt. Im Jahr 2024 wur­de das Unter­neh­men schließ­lich zur Schatz KFZ Sach­ver­stän­di­gen GmbH umfir­miert – ein wei­te­rer Schritt in der erfolg­rei­chen Unternehmensgeschichte.

Als Zei­chen der Wert­schät­zung für das wirt­schaft­li­che Enga­ge­ment von Alfred Schatz über­reich­te WKO Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettin­ger eine Ehrenurkunde.

Die hei­mi­sche Wirt­schaft wünscht dem Team rund um Alfred Schatz wei­ter­hin eine erfolg­rei­che Zukunft.