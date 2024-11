Im Rah­men des OÖ Export­tags am 18. Novem­ber 2024 in der Wirt­schafts­kam­mer Ober­ös­ter­reich fand am Abend die Export­ers’ Night statt. Die Ver­an­stal­tung wur­de von der Prä­si­den­tin der Wirt­schafts­kam­mer, Mag.a Doris Hum­mer, eröff­net. Auch Wirt­schafts­lan­des­rat Mar­kus Ach­leit­ner war vor Ort. Beson­de­res aus­sa­ge­kräf­tig war die Key­note von Gabri­el Fel­ber­mayr, Direk­tor des Öster­rei­chi­schen Wirt­schafts­for­schungs­in­sti­tuts (WIFO).

In der Export-Talk­run­de glänz­te der Bezirk Gmun­den durch star­ke Prä­senz. Unter den gela­de­nen Gäs­ten waren Clau­dia Gams, Hut­ma­che­rin und Modis­tin aus Eben­see, sowie Gün­ter Hol­leis, CEO der Lin­sin­ger Maschi­nen­bau GmbH.

Clau­dia Gams erzähl­te von ihrer Teil­nah­me an der Lon­don Craft Week, wo sie erst­mals außer­halb der EU ihre hand­ge­fer­tig­ten Hut­krea­tio­nen einem brei­ten, inter­es­sier­ten Publi­kum prä­sen­tie­ren konn­te. Seit 2007 führt sie ihr Ate­lier in Eben­see und fer­tigt Hüte nach hand­werk­li­cher Tra­di­ti­on, kom­bi­niert mit fri­schen und moder­nen Designs. Ihr Sor­ti­ment reicht von ele­gan­ten Damen- und Her­ren­hü­ten über läs­si­ge Kap­pen und moder­ne Haar­rei­fen bis hin zu Blü­ten­krän­zen, die beson­ders zur Tracht pas­sen. Gams‘ Arbei­ten ste­hen für Krea­ti­vi­tät und Qua­li­tät, was ihr auch auf inter­na­tio­na­ler Ebe­ne Aner­ken­nung verschafft.

Glo­bal Play­er aus Stey­rer­mühl: Gün­ter Hol­leis hob in der Talk­run­de die Bedeu­tung des Exports für Lin­sin­ger her­vor. Das Unter­neh­men, das sich auf inno­va­ti­ve Schie­nen- und Fräs­tech­no­lo­gien spe­zia­li­siert hat, expor­tiert welt­weit, mit Schwer­punk­ten in Chi­na, Indi­en, Euro­pa und den USA. Lin­sin­ger bedient ver­schie­de­ne Bran­chen, dar­un­ter Schie­nen­in­stand­hal­tung, Schiff­bau, Auto­mo­bil­in­dus­trie und Wind­ener­gie. Beson­ders erfolg­reich ist das Unter­neh­men in der Schie­nen­fräs­tech­no­lo­gie, deren Lösun­gen inter­na­tio­nal für Hoch­ge­schwin­dig­keits­zü­ge und Güter­ver­kehr gefragt sind.

Mar­tin Ettin­ger, Obmann der WKO Gmun­den, zeig­te sich begeis­tert von der Export­kraft der hei­mi­schen Betriebe:

„Es macht einen stolz, immer wie­der zu sehen, wie export­stark die Betrie­be aus dem Bezirk Gmun­den sind. Egal ob Ein-Per­so­nen-Unter­neh­men oder Groß­be­trieb – jeder berei­chert auf sei­ne Wei­se den Export­markt. Wir wün­schen den Unter­neh­men wei­ter­hin alles Gute auf der inter­na­tio­na­len Bühne!“