Wien/Schörfling am Atter­see– „Das per Jah­res­wech­sel kom­men­de Ver­bot von Amal­gam als Fül­lung zur Zahn­be­hand­lung erfor­dert eine bal­di­ge Lösung und kei­ne Strei­te­rei­en zwi­schen Zahn­ärz­te­kam­mer und der Öster­rei­chi­schen Gesund­heits­kas­se (ÖGK). Amal­gam war bis dato jahr­zehn­te­lang ein pro­ba­tes Mit­tel, um Zahn­fül­lun­gen kos­ten­güns­tig und lang­le­big her­zu­stel­len. Als Alter­na­ti­ven ste­hen Alka­sit, Gla­si­o­no­m­er­ze­ment, Kom­po­si­te und Inlays aus Kera­mik und Gold zur Ver­fü­gung, frei­lich alle teu­rer als Amal­gam“, so der frei­heit­li­che Gesund­heits­spre­cher NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak aus Schörf­ling am Attersee.

Gold­fül­lun­gen als Kas­sen­leis­tung sei­en natür­lich aus­zu­schlie­ßen, die ande­ren Mög­lich­kei­ten stün­den jedoch zur Dis­kus­si­on. „Die aktu­el­len Kas­sen­leis­tun­gen sind für den Pati­en­ten sowie­so desas­trös, nun auch noch bei Fül­lun­gen auf deren Kos­ten spa­ren zu wol­len ist ein blan­ker Hohn. Wenn sich die Zahn­ärz­te­kam­mer dar­über beschwert, dass vie­le Leis­tun­gen der Zahn­ärz­te defi­zi­tär sei­en, ist das wohl nur ein Zei­chen, dass jah­re­lang nicht rich­tig mit den Kas­sen ver­han­delt wur­de“, beton­te Kaniak.

Wenn nun mit­ten im Novem­ber die Ver­hand­lun­gen abge­bro­chen wer­den, sei das für Kani­ak unver­ständ­lich, es habe eine Lösung zuguns­ten der Pati­en­ten gefun­den zu wer­den, nicht für Käm­me­rer oder Kran­ken­kas­sen — und das rasch! „Hier steht als Alter­na­ti­ve eigent­lich nur Alka­sit zur Ver­fü­gung. Die­se Fül­lung ist eben­so lang­le­big wie Amal­gam aber teu­rer. Hier von­sei­ten der Zahn­ärz­te­kam­mer die Ver­hand­lun­gen abzu­bre­chen, zeugt von Abge­ho­ben­heit und Pati­en­ten­fer­ne und nicht von Lösungs­kom­pe­tenz“, kri­ti­sier­te der frei­heit­li­che Gesundheitssprecher.

Natür­lich sei auch die­ses The­ma vom grü­nen Gesund­heits­mi­nis­ter Rauch, wie so vie­les, negiert und ver­schla­fen wor­den. „Der Pati­ent war und ist Rauch voll­kom­men egal, dazu gibt es vie­le Bei­spie­le wie die ‚Ster­be­kom­mis­si­on‘, Impf­pflicht oder nun hier die Zahn­be­hand­lung. Auch die Vogel­grip­pe ist beim Gesund­heits­mi­nis­ter ein­fach ‚durch­ge­rauscht‘, ein Pan­de­mie­plan dazu liegt jedoch seit 20 Jah­ren in der Schub­la­de des Minis­te­ri­ums. Nicht umsonst wur­de die­se schwarz-grü­ne Cha­os­trup­pe ver­nich­tend abge­wählt“, sag­te Kani­ak, der noch Zahn­ärz­te­kam­mer und ÖGK auf­for­der­te, im Sin­ne der Pati­en­ten zu han­deln und schnells­tens wie­der Ver­hand­lun­gen aufzunehmen.