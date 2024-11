Ein klei­nes Jubi­lä­um fei­er­te die Job Ral­lye Inne­res Salz­kam­mer­gut, die zum 15. Mal von WKO und Bil­dungs­re­gi­on Gmun­den ver­an­stal­tet wur­de. „In Sum­me kam es dabei bereits zu über 10.000 Real­be­geg­nun­gen, Kon­tak­ten zwi­schen Jugend­li­chen und Unter­neh­men“, so Andre­as Prom­ber­ger von der WKO Bad Ischl.

Auch heu­er öff­ne­ten wie­der 20 Betrie­be ihre Türen und gewähr­ten den Schüler:innen der 8. Schul­stu­fe einen Ein­blick in die Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten in der Regi­on. Die­se hat­ten die Gele­gen­heit im Rah­men der Job Ral­lye über 40 ver­schie­de­ne Lehr­be­ru­fe ken­nen­zu­ler­nen. „Auch wenn die Wirt­schaft der­zeit schwä­chelt, die Arbeits­lo­sig­keit ist in unse­rem Bezirk mit der­zeit 3,3% sehr gering“, weiß Prom­ber­ger und fügt hin­zu, dass nahe­zu alle Bran­chen Fach­kräf­te suchen. Springt die Kon­junk­tur wie­der an, wer­de sich die Situa­ti­on am Arbeits­markt wei­ter ver­schär­fen und es wer­de noch schwie­ri­ger Arbeits­kräf­te zu fin­den. Das Sicht­bar­ma­chen von attrak­ti­ven und viel­fäl­ti­gen Kar­rie­re­mög­lich­kei­ten direkt vor der Haus­tü­re gewinnt damit an Bedeu­tung. Die­sen Zweck erfüllt die Job Rallye.

Teil­neh­men­de Firmen:

ABZ Zier­ler Gesell­schaft m.b.H. & Co KG

Art­we­ger GmbH & Co KG

Bar­ba­ra Mais­lin­ger — Bäckerei/Konditorei

Bil­dungs­zen­trum Salzkammergut

Brandl Bau­ge­sell­schaft mbH

Dach­stein­kö­nig Hotel GmbH

Euro­ther­me­resort Bad Ischl GmbH

Gas­s­ner Tisch­le­rei KG

Kien­in­ger GmbH

Kon­di­to­rei-Kaf­fee Zau­ner Ges­mbH & Co KG

Kurt Leit­ner — Bäckerei/Konditorei

Pom­ber­ger Goi­sern GmbH

Reso­nac Gra­phi­te Aus­tria GmbH

REWE Inter­na­tio­nal Dienst­leis­tungs­ge­sell­schaft m.b.H.

Sali­nen Aus­tria AG

SCHUH-SKI Sport­ar­ti­kel­han­del und Sport­mar­ke­ting Ser­vice GmbH

Schunk Car­bon Tech­no­lo­gy GmbH

SEMA Maschi­nen­bau GmbH

Stra­ßen­meis­te­rei Bad Ischl

Zep­pe­tz­au­er Bau- und Zim­me­rei Gesell­schaft m.b.H.