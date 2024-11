Vöck­la­bruck. Die Sanie­rung der unter­ir­di­schen Infra­struk­tur von Vöck­la­bruck ist been­det. Ver­ant­wort­lich für die Pla­nung und Durch­füh­rung die­ses Mega­pro­jekts waren die Vöck­la­bru­cker Zivil­tech­ni­ker der HIPI ZT GmbH. Die Kanal­sa­nie­rung erfolg­te in meh­re­ren Etap­pen zu jeweils drei bis vier Jah­ren in unter­schied­li­chen Bau­ab­schnit­ten im Stadtgebiet.

Von 2005 bis 2022 wur­de der Kanal im Zen­trum, am Pfar­rer­feld, in der Dür­n­au, in Schön­dorf, auf der Buch­lei­ten und am Stadt­platz saniert. „Es wur­den bei allen Bau­ab­schnit­ten sämt­li­che Infra­struk­tu­ren betrach­tet und Syn­er­gie­ef­fek­te genutzt“, erklärt Ste­fan Hitz­fel­der von HIPI.

„So wur­de zum Bei­spiel mit dem Kanal die Was­ser­ver­sor­gungs­an­la­ge mit­sa­niert und neue Leer­roh­re für zukünf­ti­ge Infra­struk­tu­ren, wie zum Bei­spiel für Stra­ßen­be­leuch­tung oder Glas­fa­ser bei offe­nen Bau­wei­sen vor­ge­se­hen.“ Die Bau­ar­bei­ten wur­den auch dafür genutzt, ver­schie­de­ne Plät­ze und Stra­ßen umzu­ge­stal­ten. Neue Belä­ge, Pflas­te­run­gen sowie Allee­bäu­me erzeu­gen ein neu­es Stra­ßen­bild, Park­plät­ze wur­den geschaf­fen und auch Ver­kehrs­be­ru­hi­gungs­maß­nah­men durchgeführt.

Ab 2022 wur­den sämt­li­che Sanie­rungs­ar­bei­ten – meist unbe­merkt von den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern – nur mehr gra­ben­los durch­ge­führt, was neben den Kos­ten auch die Belas­tung für Anrai­ner durch Staub und Lärm mini­miert. Gra­ben­los heißt auch, weni­ger Ein­schrän­kun­gen in der Ver­kehrs­füh­rung oder Ver­lust von Park­mög­lich­kei­ten. „Wo immer es tech­nisch mög­lich war, wur­de auf die­se moder­ne und kaum merk­ba­re Sanie­rungs­art zurück­ge­grif­fen“, sagt Hitzfelder.

Knapp 19 Mio. Euro wur­den in die unter­ir­di­sche Infra­struk­tur von Vöck­la­bruck inves­tiert, über 1,8 Mio. Euro För­de­rung konn­ten dafür abge­holt wer­den. „Für Vöck­la­bruck ist die Gewiss­heit der funk­tio­nie­ren­den, schad­lo­sen Ablei­tung unse­rer Abwäs­ser von gro­ßem Wert. Mit viel Weit­blick der Ent­schei­dungs­trä­ger von damals und mit der Unter­stüt­zung von HIPI, unse­res kom­pe­ten­ten Part­ners für das Instand­hal­tungs­ma­nage­ment unse­rer Infra­struk­tu­ren, konn­te die­ses Vor­ha­ben ter­min- und kos­ten­treu als Vor­zei­ge­pro­jekt für unse­re Daseins­vor­sor­ge erfolg­reich abge­schlos­sen wer­den. Die Vöck­la­bru­cker Kana­li­sa­ti­on ist den Her­aus­for­de­run­gen der nächs­ten Jahr­zehn­te jeden­falls gewach­sen“, sagt Bür­ger­meis­ter Peter Schobesberger.

Über HIPI

HIPI ZT GmbH wur­de 1979 in Vöck­la­bruck gegrün­det, seit­her haben die Zivil­tech­ni­ker über 9000 Pro­jek­te erfolg­reich abge­wi­ckelt. Das Team hat sich dem Erhalt von Umwelt, Res­sour­cen und Lebens­raum ver­pflich­tet. HIPI bringt Was­ser zu den Men­schen und schützt die Men­schen vor der Urge­walt des Was­sers. Mit Kom­pe­tenz, Qua­li­tät und Krea­ti­vi­tät erar­bei­ten und beglei­ten die Spe­zia­lis­ten von HIPI Lösun­gen rund um das The­ma Was­ser. Ver­trau­ens­wür­dig­keit und Zuver­läs­sig­keit sind Fir­men­phi­lo­so­phie und obers­tes Cre­do – für öko­lo­gi­sche und öko­no­mi­sche Nachhaltigkeit.