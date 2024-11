Viel­sei­ti­ges Kunst­hand­werk wird am 16. und 17. Novem­ber in den herbst­lich deko­rier­ten Hal­len der alten Papier­fa­brik gebo­ten. Der in der Regi­on ein­zig­ar­ti­ge Mar­ti­ni­ritt am idyl­li­schen Ufer der Traun, die tra­di­tio­nel­le Musik und herbst­li­che Kuli­na­rik sowie das krea­ti­ve Kin­der­pro­gramm machen den Markt zum Erleb­nis für die gan­ze Familie.

Beim Laa­kirch­ner Mar­ti­ni­markt im Kul­tur­zen­trum ALFA Laa­kir­chen – Stey­rer­mühl bie­tet eine Viel­zahl an aus­ge­wähl­ten Aus­stel­lern ihr wun­der­schö­nes Hand­werk an. Korb­flech­ter, Drechs­ler und ande­re teils alte Hand­werks­be­ru­fe sowie Künst­ler las­sen sich bei ihrer Arbeit über die Schul­ter bli­cken und machen den Markt lebendig.

Stimmungsvolles Programm

Ein Höhe­punkt für Groß und Klein ist der Mar­ti­ni­ritt, bei dem die Geschich­te des Hei­li­gen Mar­tin dar­ge­stellt wird. Für gemüt­li­che Stim­mung und Musik sor­gen die Schweins­haxn (bei­de Tage) und 5fürEVA (Sonn­tag): Von tra­di­tio­nel­ler Tanz­l­mu­sik bis hin zu moder­ner Volks­mu­sik wird ein brei­tes Reper­toire zu hören sein. Die Pram­t­a­ler Volks­tanz­grup­pe sowie stim­mungs­vol­le Klän­ge von Jagdhorn‑, Huber­tus- und Mar­ti­ni­blä­sern run­den das Pro­gramm ab.

Genuss im Innen- und Außenbereich

Ver­schie­de­ne regio­na­le Betrie­be bie­ten abwechs­lungs­rei­che Kuli­na­rik von der herbst­li­chen Sup­pe bis zum herz­haf­ten Wild­bur­ger. Die tra­di­tio­nel­len Bau­ern­krap­fen der Gold­hau­ben­grup­pe und der Glüh­most sowie die Raclette- und Speck­bro­te der Laa­kirch­ner Bau­ern­schaft dür­fen dabei natür­lich nicht fehlen.

Kreatives Kinderprogramm

Auch auf die Kin­der war­tet ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm mit Bas­teln und vie­lem mehr. Außer­dem kön­nen sie sich beim Papier­schöp­fen oder Dru­cken krea­tiv aus­to­ben oder beim Gansl­stall vergnügen.

Öffnungszeiten

Sams­tag, 16.11.2024: 09:00 bis 18:00 Uhr

Sonn­tag, 17.11.2024: 09:00 bis 18:00 Uhr

Eintrittspreise

€ 4,50

Frei­er Ein­tritt für Kin­der und Jugend­li­che bis 15 Jahre

Die Ver­an­stal­ter freu­en sich auf Ihr Kommen.