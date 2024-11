Einen tra­gi­schen Aus­gang hat am Don­ners­tag ein Brand eines Neben­ge­bäu­des bei einem Bau­ern­hof in For­nach genom­men. Die Ein­satz­kräf­te fan­den im aus­ge­brann­ten Gebäu­de eine Leiche.

laumat.at

“Am 07. Novem­ber 2024 um 14:40 Uhr wur­den die Blau­licht­or­ga­ni­sa­tio­nen per Not­ruf zu einem Brand in For­nach beor­dert. Beim Ein­tref­fen war bereits ein hal­bes Gebäu­de abge­brannt. Ein Nach­bar, der noch ver­su­chen woll­te, eine Per­son aus dem Gebäu­de zu holen, konn­te auf­grund der Brand­ent­wick­lung nicht mehr ins Gebäu­de. Die­ser Nach­bar hat­te von der Frau des mög­li­chen Opfers den Hin­weis bekom­men, dass sich die­ser mög­li­cher­wei­se in dem Gebäu­de auf­hal­ten könn­te. Wei­te­re Nach­barn ver­such­ten eben­falls das Feu­er mit­tels Feu­er­lö­schern einzudämmen.

laumat.at

Der Brand konn­te sich aller­dings auch auf die ande­re Sei­te des Gebäu­des aus­brei­ten. Es stand nach kur­zer Zeit in Voll­brand. Wäh­rend der Lösch­ar­bei­ten konn­ten Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr eine leb­lo­se Per­son in dem Gebäu­de auf­fin­den. Die Iden­ti­tät des Ver­stor­be­nen konn­te noch nicht ein­deu­tig fest­ge­stellt wer­den. Zur Abklä­rung des Her­gangs wur­den der Bezirks­brand­er­mitt­ler sowie das Lan­des­kri­mi­nal­amt Ober­ös­ter­reich hin­zu­ge­zo­gen”, berich­tet die Polizei.

laumat.at

Ein­satz­kräf­te von zehn umlie­gen­den Feu­er­weh­ren stan­den bei den Lösch­ar­bei­ten im Ein­satz. Es muss­te unter ande­rem eine lan­ge Lösch­was­ser­zu­brin­ger­lei­tung errich­tet wer­den, gegen Abend wur­de das Gebäu­de soweit gesi­chert, dass mit der Ber­gung des Ver­stor­be­nen begon­nen wer­den konnte.

Quel­le: laumat.at