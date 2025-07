Acht Wett­fahr­ten waren der Plan. Doch lei­der ver­lang­ten die­se Regat­ta-Tage den Segler*innen viel Geduld ab: Am ers­ten Ver­an­stal­tungs­tag kam kei­ne Wett­fahrt zu Stan­de. Erst am Frei­tag, dem zwei­ten Wett­fahrt­tag, kam Bewe­gung in das Feld: Ab 16:30 Uhr konn­ten zwei Wett­fahr­ten gese­gelt wer­den. Die ers­te bei 8–9 Kno­ten, die zwei­te bei schwä­che­rem Wind, tak­tisch anspruchs­voll, aber gera­de noch ins Ziel gebracht. Der Sams­tag prä­sen­tier­te sich ähn­lich wie der Don­ners­tag: Regen und Flau­te domi­nier­ten. Am Sonn­tag schien es zunächst viel­ver­spre­chend, dann muss­ten zwei Wett­fahr­ten abge­bro­chen wer­den und dann die Über­ra­schung – ab 14 Uhr zeig­te sich der Wind rela­tiv kon­stant und es konn­ten noch zwei Ren­nen statt­fin­den. Die zur Titel­ver­ga­be erfor­der­li­chen vier waren damit geschafft.

28 Dra­chen kamen an den Atter­see zur Öster­rei­chi­schen Staats­meis­ter­schaft. Die Crews stam­men aus den drei Natio­nen, Öster­reich, Deutsch­land und Por­tu­gal. Damit waren 84 Segler*innen am Par­cours. Die Dra­chen­klas­se ist eine ele­gan­te Kiel­boot­klas­se, 1929 vom Nor­we­ger Johan Anker kon­stru­iert. Sie wur­de von 1948 bis 1972 als olym­pi­sche Klas­se mit einer Drei-Per­so­nen-Crew gese­gelt. Bis heu­te begeis­tert sie Segler*innen aus ganz Europa.

Öster­rei­chi­sche Staats­meis­ter 2025 wur­den Peter Resch (UYCAs), Jus­tin Kurz (UYCAs) und Wil­li­bald Hau­er (UYCAs) mit dem 6. Platz in der Gesamt­wer­tung. Die Sil­ber­me­dail­le sicher­te sich das UYCAs Team von Johann Spitz­au­er mit Mar­tin Fus­si und Diet­mar Gfrei­ner. Bron­ze ging an Micha­el Pret­scher (UYCAs), Hein­rich Pret­scher (OeSV) und Moni­ka Wild­ner (UYCAs). Den Gesamt­sieg und damit den Titel „Inter­na­tio­na­ler Meis­ter 2025 von Öster­reich in der Dra­chen-Klas­se“ sicher­te sich die por­tu­gie­si­sche Crew Micha­el Zan­kel (Clu­be Naval de Cas­cais), Dio­go Per­ei­na und Joan Rosa.

Die aus­län­di­schen Gäs­te lob­ten die Orga­ni­sa­ti­on der Ver­an­stal­tung und hoben beson­ders die Gast­freund­schaft im Uni­on-Yacht-Club Atter­see her­vor. Trotz des schlech­ten Wet­ters heu­er, wol­len im nächs­ten Jahr alle wie­der kommen.