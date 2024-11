Vor 81 Jah­ren star­te­ten die ers­ten Lehr­lin­ge in der Lehr­werk­statt in Gmun­den und leg­ten damit den Grund­stein für die erfolg­rei­che Lehr­lings­aus­bil­dung in der Ener­gie AG Ober­ös­ter­reich. Um den stei­gen­den Per­so­nal­be­darf auch künf­tig zu decken, sol­len die Lehr­werk­stät­te und das Lehr­lings­wohn­heim nun erwei­tert und moder­ni­siert werden.

„Die Lehr­lings­aus­bil­dung in der Ener­gie AG hat einen beson­ders hohen Stel­len­wert und sichert uns best­mög­lich aus­ge­bil­de­te Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter. Mit der Erwei­te­rung der Lehr­werk­stät­te und des Lehr­lings­wohn­heims soll den jun­gen Fach­kräf­ten eine moder­ne Lebens- und Lern­um­ge­bung gebo­ten wer­den, die sie opti­mal auf ihre beruf­li­che Zukunft vor­be­rei­tet“, so Ener­gie AG-CEO Leon­hard Schitter.

„Unse­re Auf­ga­be ist es, umfang­rei­ches Wis­sen zu ver­mit­teln und unse­re Lehr­lin­ge best­mög­lich auf die Arbeits­welt vor­zu­be­rei­ten. Neben der Kom­bi­na­ti­on aus Theo­rie und Pra­xis legen wir auch gro­ßen Wert auf das Mit­ein­an­der. Wir neh­men uns Zeit und gehen auf die indi­vi­du­el­len Ent­wick­lungs­po­ten­zia­le unse­rer Lehr­lin­ge ein“, erklärt Mat­thi­as Pesen­dor­fer, Lei­ter der Lehr­werk­statt am Stand­ort Gmunden.

Die Erwei­te­rung der Lehr­werk­stät­te in Gmun­den ist ein ent­schei­den­der Schritt, um den stei­gen­den Per­so­nal­be­darf – vor allem in den tech­ni­schen Fach­be­rei­chen – auch künf­tig zu decken. Erst­mals wur­den heu­er 39 neue Lehr­lin­ge, statt wie bis­her 24 Lehr­lin­ge pro Jahr, auf­ge­nom­men. Damit sol­len bis 2035 in Sum­me mehr als 430 Fach­kräf­te aus­ge­bil­det wer­den. Somit kann mehr als ein Drit­tel des Per­so­nal­be­darfs durch die eige­ne Lehr­lings­aus­bil­dung abge­deckt wer­den. Zudem wird das bestehen­de Lehr­lings­wohn­heim von 30 auf 50 Bet­ten erwei­tert und modernisiert.

Akti­ve Ein­be­zie­hung und Mit­ge­stal­tung durch die Lehrlinge

Da das Pro­jekt für die Fach­kräf­te von mor­gen ent­steht, wer­den auch aus­ge­wähl­te Lehr­lin­ge aktiv in die Pla­nung ein­be­zo­gen. In gemein­sa­men Gesprä­chen flie­ßen ihre Ideen und Wün­sche direkt in das Pro­jekt ein, um ein Gebäu­de zu schaf­fen, das den Bedürf­nis­sen und Anfor­de­run­gen der neu­en Gene­ra­ti­on gerecht wird. Gemein­sam wird so ein Umfeld geschaf­fen, das Inno­va­ti­on und Team­ar­beit fördert.

Durch die Inte­gra­ti­on umwelt­freund­li­cher Tech­no­lo­gien und nach­hal­ti­ger Mate­ria­li­en im Bau­pro­zess setzt die Ener­gie AG ein star­kes Zei­chen für ihre lang­fris­ti­ge Ziel­set­zung der Dekar­bo­ni­sie­rung. Bau­be­ginn ist im Som­mer 2025, die Fer­tig­stel­lung des Lehr­lings­wohn­heims ist für Herbst 2027 geplant. Ins­ge­samt wer­den rund 12 Mil­lio­nen Euro investiert.

Ener­gie AG setzt auf nach­hal­ti­ge Bauweise

Bei der Pla­nung und Umset­zung die­ses Neu­bau­pro­jekts setzt die Ener­gie AG erst­mals auf Buil­ding Infor­ma­ti­on Mode­ling (BIM). Dies erlaubt eine prä­zi­se digi­ta­le Pla­nung, 3D-Scans in ver­schie­de­nen Bau­pha­sen und eine detail­lier­te Kol­li­si­ons­er­ken­nung, um den Bau­pro­zess effi­zi­ent zu gestal­ten. Gleich­zei­tig legt das Pro­jekt einen star­ken Fokus auf das Crad­le-to-Crad­le-Prin­zip bei Abbruch und Ent­ker­nung, wodurch Mate­ria­li­en recy­celt und in den Kreis­lauf zurück­ge­führt werden.

Der Neu­bau zeich­net sich durch eine kli­ma­ak­ti­ve Bau­wei­se aus, die sich auch in der Errei­chung der kli­ma­ak­tiv-Gold – Zer­ti­fi­zie­rung aus­drü­cken soll. Im Sin­ne der Nach­hal­tig­keit wird eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge am Dach installiert.

Lehr­werk­statt in Gmun­den mit Tradition

Die Lehr­werk­statt in Gmun­den sichert der Ener­gie AG seit 81 Jah­ren best­mög­lich aus­ge­bil­de­te Mitarbeiter:innen. Die Lehr­lings­aus­bil­dung bie­tet eine umfas­sen­de pra­xis­ori­en­tier­te Aus­bil­dung in den ver­schie­dens­ten Ein­satz­be­rei­chen des Kon­zerns, ein Fokus wird auf das The­ma Digi­ta­li­sie­rung gelegt.

Der­zeit befin­den sich 101 Lehr­lin­ge in Aus­bil­dung, davon sie­ben Mäd­chen. Im eige­nen Aus­bil­dungs­zen­trum in Gmun­den wur­den seit 1943 bereits rund 1.500 Lehr­lin­ge aus­ge­bil­det – und die­se haben den beruf­li­chen Weg in der Ener­gie AG meist fort­ge­führt. Rund die Hälf­te davon ist heu­te noch in den ver­schie­dens­ten Berei­chen des Unter­neh­mens tätig. Dabei war und ist es der Ener­gie AG immer ein beson­de­res Anlie­gen, ihre jun­gen Talen­te zu för­dern und ihnen Raum für Inno­va­ti­on und Krea­ti­vi­tät zu geben.

Zu den jähr­lich her­aus­ra­gen­den Ergeb­nis­sen in der Berufs­schu­le und bei den Lehr­ab­schluss­prü­fun­gen kom­men auch immer wie­der Erfol­ge bei Lehrlingswettbewerben.

Alle Infor­ma­tio­nen zur Lehr­lings­aus­bil­dung fin­det man unter: lehre.energieag.at.