Ober­traun; Der Ober­trau­ner Abend 2024 am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de war ein gelun­ge­nes Fest für die Dach­stein­ge­mein­de und ihre jun­gen Bürger.

Im voll besetz­ten Sit­zungs­saal des Gemein­de­am­tes Ober­traun wur­den zahl­rei­che Jung­bür­ger, Matu­ran­ten und Absol­ven­ten von Berufs­aus­bil­dun­gen geehrt.

Bür­ger­meis­ter Egon Höll nahm die Ehrun­gen vor und wür­dig­te in sei­ner Anspra­che die Erfol­ge und den Ein­satz der jun­gen Gene­ra­ti­on, die das Gesicht der Zukunft von Ober­traun mitgestalten.

„Die­ser Abend ist nicht nur eine Fei­er der indi­vi­du­el­len Erfol­ge, son­dern auch ein Aus­druck unse­res star­ken Gemein­schafts­ge­fühls“, beton­te Bür­ger­meis­ter Höll in sei­ner Rede. Beson­ders her­vor­zu­he­ben sei, dass vie­le der jun­gen Men­schen bereits einen Bei­trag zum kul­tu­rel­len Leben vor allem durch ihr akti­ves Ver­eins­le­ben in der Gemein­de leis­ten. Gleich­zei­tig bat der Bür­ger­meis­ter auch die jun­ge Gene­ra­ti­on sich wei­ter­hin in allen Belan­gen zu enga­gie­ren, denn nur gemein­sam kön­nen man eine klei­ne Gemein­de wie Ober­traun nach vor­ne gestalten.

Vor­stel­lung von drei Ober­trau­ner Jungunternehmer!

Ein wei­te­rer Höhe­punkt des Abends war die Vor­stel­lung von drei Jung­un­ter­neh­mer und ihren Unter­neh­mens­fel­dern. Die musi­ka­li­sche Umrah­mung des Abends wur­de von Jose­phi­ne Dem­mel am Kla­vier und den Ober­trau­ner Wei­sen­blä­sern gestal­tet, die mit tra­di­tio­nel­ler und klas­si­scher Musik für eine fest­li­che Atmo­sphä­re sorgten.

Offi­zi­ell beschlos­sen wur­de der Ober­trau­ner Abend mit der „Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­hym­ne“, die von allen Anwe­sen­den gemein­sam gesun­gen wurde.

Im Anschluss an die Ehrun­gen hat­ten die Gäs­te noch die Gele­gen­heit, bei einem gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein mit Speis und Trank in ent­spann­ter Atmo­sphä­re wei­ter zu fei­ern und ins Gespräch zu kommen.

Es war ein schö­ner Abschluss eines gelun­ge­nen Abends, der nicht nur die Leis­tun­gen der jun­gen Gene­ra­ti­on fei­er­te, son­dern auch den Zusam­men­halt in der Gemein­de stär­ken soll.