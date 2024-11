Wo sich heu­te das katho­li­sche Pfarr­heim befin­det, stand in den 1950er Jah­ren der nicht mehr genutz­te West­trakt (Maga­zin­ge­bäu­de) des Sali­nen­are­als. Als die­ses abge­ris­sen wer­den soll­te, sah der dama­li­ge Stadt­pfar­rer KR Dechant Franz Mayr die Gele­gen­heit end­lich auch in Bad Ischl ein Pfarr­heim zu errichten.

Kauf und Abbruch fan­den bereits 1961 statt, doch Amts­we­ge ver­zö­ger­ten den Bau­be­ginn und die Bau­gru­be erreg­te viel Unmut. Nach der Grund­stein­le­gung 1962 und 2 ½ jäh­ri­ger Bau­zeit konn­te das Pfarr­heim schließ­lich am 15. Novem­ber 1964 ein­ge­weiht werden.

Sehr stolz war man auf das größ­te Pfarr­heim Oberösterreichs:

Es umfass­te einen gro­ßen Saal mit 450 Plät­zen, einen klei­nen Vor­trags­saal mit 130 Plät­zen, Räu­me für pfarr­li­che Grup­pen wie Jung­schar, Jugend oder den Chor, die Volks­bü­che­rei, ein Lehr­lings­heim mit Schlaf­plät­zen für 25 Lehr­lin­ge und eine Jugend­her­ber­ge mit 50 Betten.

Die Kos­ten belie­fen sich auf rund 7 Mio. Schilling.

Im Lau­fe der Jahr­zehn­te hat sich das Pfarr­heim gemäß den Bedürf­nis­sen der Men­schen in der Pfar­re und in der Stadt immer wie­der ver­än­dert. Aber in all den 60 Jah­re war und ist das Pfarr­heim für die Stadt­pfar­re, die Stadt­ge­mein­de und dar­über hin­aus ein wich­ti­ger Ver­an­stal­tungs- und Begeg­nungs­ort. Das soll auch der neue Name aus­drü­cken. Das Pfarr­heim St. Niko­laus wird zum Pfarr­zen­trum St. Nikolaus.

Am Sonn­tag 17. Novem­ber fin­det um 09.30 Uhr ein Fest­got­tes­dienst statt. Im Anschluss dar­an lädt die Pfar­re ab 10.30 Uhr in den gro­ßen Saal des Pfarr­heims, jetzt Pfarr­zen­trum, zu einem erwei­ter­ten Pfarr­ca­fé mit Knö­deln und Kuchen. Eine klei­ne Foto­aus­stel­lung gibt Ein­blick in die viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen der letz­ten 60 Jah­re. Über wei­te­re Fotos, die die Bedeu­tung des Pfarr­heims doku­men­tie­ren, freut sich das Pfarrteam!