Wie schon in den letz­ten Jah­ren unter­stützt Danie­la Stöt­tin­ger (Laa­kir­chen) mit ihren Tex­ten (Mund­art) das Kalen­der­pro­jekt zu den Bil­dern. Der Rein­erlös kommt wie schon in den letz­ten Jah­ren Behin­der­ten Kin­der /Jugendlichen, sowie Ver­ei­nen, die mit Kin­dern und Jugend­li­chen arbei­ten und den Rol­len­den Engeln, die kei­ne Unter­stüt­zung von Staat bekom­men, zugute.

Der Kunst­ka­len­der kos­tet A4 15,- € und der A3 25,- € und wäre ein idea­les Weihnachtsgeschenk.

Wie kommt ihr zu den Kalen­dern? Ent­we­der ihr ruft Emy an +43 699 1152 7833 oder schickt ihm eine E‑Mail dietmar.ematinger@asak.at.

Der Hob­by­künst­ler ist auch auf Advent­märk­ten, 22. bis 24. Nov. im Fra­Do­mo / St. Kla­ra Vöck­la­bruck, 30. Nov. bis 01. Dez. beim Advent­markt in Regau und 14. bis 15. Dez. in Obern­dorf bei Schwa­nen­stadt. Dort ver­kauft er sei­nen Kalen­der und Bil­lets, malt und zeich­net vor Ort. Am Bau­ern­markt in Regau gibt es eben­falls sei­nen Kalen­der und Bil­lets, Frei­tag, 20. Dez. von 14:00 bis 17:00 Uhr.

Wenn ihr kei­nen Kalen­der wollt, könnt ihr auch ger­ne sein Pro­jekt mit einer Spen­de unter­stüt­zen. IBAN: AT85 2032 0323 0464 7311.

Herz­li­chen Dank für eure Unterstützung!