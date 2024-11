Laa­kir­chen, 20. Novem­ber 2024 – Mit einem fei­er­li­chen Spa­ten­stich fiel heu­te der Start­schuss für den Bau des neu­en eee Hotels im Her­zen von Laa­kir­chen. Der moder­ne Hotel­neu­bau wird über 70 kom­for­ta­ble Zim­mer ver­fü­gen und befin­det sich in zen­tra­ler Lage, die sowohl Rei­sen­de als auch ansäs­si­ge Betrie­be glei­cher­ma­ßen anspre­chen soll.

In enger Zusam­men­ar­beit mit dem lang­jäh­ri­gen Part­ner, der renom­mier­ten Fir­ma Kien­in­ger, setzt die eee Hotel Grup­pe auf eine nach­hal­ti­ge und zukunfts­wei­sen­de Bau­wei­se. „Mit dem Bau vom Stand­ort Laa­kir­chen schaf­fen wir einen wich­ti­gen Schritt ins Salz­kam­mer­gut. Mit unse­rem lang­jäh­ri­gen Part­ner der Fir­ma Kien­in­ger an unse­rer Sei­te freu­en wir uns auf eine erfolg­rei­che Bau­pha­se, um unser eee Hotel 2025 eröff­nen zu kön­nen,“ so Mag. Johann Dämon-Pflaum, Geschäfts­füh­rer der eee Hotel Gruppe.

Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger zeigt sich von dem Pro­jekt über­zeugt: „Der Hotel­bau ist ein bedeu­ten­der Schritt zur Ent­wick­lung des Stadt­kerns, der auch dazu bei­tra­gen wird, unse­re loka­len Wirt­schafts- und Gas­tro­no­mie­be­trie­be zu bele­ben. Gleich­zei­tig erfüllt das neue Hotel den Bedarf unse­rer inter­na­tio­nal täti­gen Unter­neh­men, ihre Geschäfts­gäs­te oder auch kurz­zei­tig beschäf­tig­te Mit­ar­bei­ter unter­zu­brin­gen. Und nicht zuletzt wird durch die­ses inno­va­ti­ve Ange­bot der tou­ris­ti­sche Schwer­punkt Indus­trie­kul­tur in Laa­kir­chen und in der Regi­on wei­ter gefestigt.“

Das neue eee Hotel Laa­kir­chen steht für ein moder­nes, hoch­wer­ti­ges Über­nach­tungs­kon­zept und soll ab 2025 eine inno­va­ti­ve Unter­kunfts­op­ti­on mit Check-In Ter­mi­nal für Gäs­te im Salz­kam­mer­gut bie­ten. Die eee Hotel Grup­pe ist ein fami­li­en­ge­führ­tes Unter­neh­men mit Sitz in March­trenk. Das eee Hotel Laa­kir­chen wird das zehn­te Haus der Hotel­grup­pe, wel­che neben den eee Hotels auch SLEE­EP Hotels und neu ab Früh­jahr 2025 auch die eeeden Apar­te­ments (Wien) betreibt. Mehr Infos unter: eee-hotelgruppe.at