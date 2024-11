Den Weih­nachts­markt der Schu­len im Bil­dungs­cam­pus und der Stadt­schu­le Vöck­la­bruck im OKH, nahm die Kol­pings­fa­mi­lie zum Anlass einer Spendenübergabe.

Moritz Rie­der lei­det an einem sehr sel­te­nen Gen­de­fekt. Welt­weit gibt es nur 19 doku­men­tier­te Fäl­le. Im Herbst star­te­te Moritz in der Pes­ta­loz­zi­schu­le im Bil­dungs­cam­pus Vöck­la­bruck. Moritz geht sehr ger­ne in die Schu­le in Vöck­la­bruck und ist ein sehr fröh­li­cher Bub. Die Kol­pings­fa­mi­lie freut sich, mit ihrer Spen­de die Anschaf­fung eines Kom­mu­ni­ka­ti­ons­ta­blet zu unterstützen.

Der Weih­nachts­markt war eine schö­ne Gele­gen­heit mit den Eltern und Moritz ins Gespräch zu kom­men und ihnen die Spen­de zu überreichen.