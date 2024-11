Die Feu­er­wehr Alt­müns­ter hat erneut gezeigt, wie wich­tig ihr die kon­ti­nu­ier­li­che Aus­bil­dung ist. Nach der Anschaf­fung neu­er Fahr­zeu­ge wie dem Tank­lösch­fahr­zeug und dem Kom­man­do­fahr­zeug stand kürz­lich eine Prü­fung an: das Tech­ni­sche Hil­fe­leis­tungs­ab­zei­chen (THL). Zehn Kame­ra­den stell­ten sich nach wochen­lan­ger inten­si­ver Vor­be­rei­tung die­ser Herausforderung.

Am 23. Novem­ber 2024 war es dann so weit: Die Ein­satz­kräf­te zeig­ten ihr Kön­nen in ver­schie­de­nen Übun­gen und meis­ter­ten alle Auf­ga­ben mit Bra­vour. Alle Teil­neh­mer haben das begehr­te THL-Abzei­chen der jewei­li­gen Stu­fe in Gold, Sil­ber oder Bron­ze erworben.

“Die wei­ße Fah­ne his­sen“ ein Sym­bol für erfolg­reich abge­schlos­se­ne Prü­fun­gen wur­de bei der Feu­er­wehr Alt­müns­ter mit Stolz voll­zo­gen. Kom­man­dant Chris­ti­an Gru­ber gra­tu­lier­te den Kame­ra­den herz­lich zu ihrer her­aus­ra­gen­den Leis­tung. Mit die­sem Erfolg unter­strei­chen die Feu­er­wehr­leu­te ein­mal mehr ihre Ein­satz­be­reit­schaft und ihr Fachwissen.

Die neu­en Fahr­zeu­ge erfor­dern eine kon­ti­nu­ier­li­che Aus­bil­dung. Daher sind sol­che Abnah­men von gro­ßer Bedeu­tung. Die Wehr in Alt­müns­ter ist bes­tens gerüs­tet, um im Ernst­fall schnell und effek­tiv zu hel­fen. Die Kame­ra­den haben mit dem erfolg­rei­chen Able­gen des THL-Abzei­chens erneut ihre hohe Leis­tungs­fä­hig­keit unter Beweis gestellt. Die Freiw. Feu­er­wehr Alt­müns­ter ist nicht nur gut aus­ge­stat­tet, son­dern ver­fügt auch über hoch­qua­li­fi­zier­te Kräfte.

Ein herz­li­ches Dan­ke­schön gilt den anwe­sen­den Bewer­tern und allen die dazu bei­getra­gen haben, die Leis­tungs­prü­fung erfolg­reich abzulegen.