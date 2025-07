Die Drei-Flüs­se-Stadt Pas­sau war Ziel des monat­li­chen Aus­flugs des Pen­sio­nis­ten­ver­bands Alt­müns­ter. Bei einer Schiff­fahrt am Zusam­men­fluss von Donau, Inn und Ilz konn­ten die Senio­ren die beein­dru­cken­de Sil­hou­et­te der Dom­stadt aus einer beson­de­ren Per­spek­ti­ve bestaunen.

Ein Kunst­ge­nuss der beson­de­ren Art war das Orgel­kon­zert im Dom zu St. Ste­phan. Euro­pas größ­te Orgel füllt mit ihrer Klang­wir­kung auf beein­dru­cken­de Wei­se den präch­ti­gen Innen­raum des Pas­sau­er Doms.

Nach dem Mit­tag­essen im Rats­kel­ler besich­tig­ten eini­ge Uner­schro­cke­ne das mit­tel­al­ter­li­che Fol­ter­mu­se­um, wel­ches einen beklem­men­den Ein­druck in die grau­sa­me Zeit der uner­bitt­li­chen Inqui­si­ti­on und der Hexen­ver­bren­nung gibt. In vie­len Län­dern ist Fol­ter auch heu­te noch an der Tages­ord­nung. Auch dar­auf wird in die­ser Aus­stel­lung hingewiesen.

Der ande­re Teil der Grup­pe spa­zier­te unter­des­sen durch die engen Gas­sen und über die schö­nen Plät­ze der mit­tel­al­ter­lich anmu­ten­den Alt­stadt, wo zahl­rei­che Cafés und Scha­ni­gär­ten zur Ein­kehr einladen.

Wie immer ver­ging die Zeit viel zu schnell. Die Heim­fahrt ent­lang des links­sei­ti­gen Donau­ufers bescher­te vie­len bis­her unbe­kann­te Aus­bli­cke auf die Donau.