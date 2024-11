Ein 38-jäh­ri­ger Mann kam am Mitt­woch­abend in Zell am Pet­ten­first von der Fahr­bahn ab und über­schlug sich mehr­mals mit sei­nem Fahr­zeug. Trotz des schwe­ren Unfalls blieb er unver­letzt und ent­fern­te sich zu Fuß von der Unfallstelle.

Der 38-jäh­ri­ge Afgha­ne soll gegen 20:40 Uhr auf der Wolf­seg­ger Lan­des­stra­ße in Rich­tung Unge­n­ach gefah­ren sein, als er in der Ort­schaft Weg­leit­hen rechts von der Fahr­bahn abkam. Sein Pkw prall­te auf eine Leit­schie­ne, flog rund 25 Meter durch die Luft und lan­de­te in einer Wie­se. Nach meh­re­ren Über­schlä­gen kam das Fahr­zeug etwa 40 Meter von der Lan­de­stel­le ent­fernt auf den Rädern zum Stillstand.

Flucht trotz offen­sicht­li­cher Trunkenheit

Zeu­gen alar­mier­ten die Poli­zei, nach­dem der Mann die Unfall­stel­le zu Fuß in Rich­tung Ott­nang ver­las­sen hat­te. Die Beam­ten stell­ten ihn etwa einen Kilo­me­ter ent­fernt. Trotz der spek­ta­ku­lä­ren Unfall­um­stän­de blieb der 38-Jäh­ri­ge unver­letzt, wie er den Poli­zis­ten mit­teil­te. Ein Alko­test ergab jedoch 1,42 Promille.

Kein Füh­rer­schein mehr vorhanden

Wie sich her­aus­stell­te, war dem Mann der Füh­rer­schein bereits zuvor ent­zo­gen wor­den, sodass die Beam­ten die­sen nicht erneut abneh­men konn­ten. Der 38-Jäh­ri­ge wird nun angezeigt.

Quel­le: LPD OÖ