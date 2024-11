Stim­mungs­voll wird es am Mitt­woch, 4. Dezem­ber, in der Pfarr­kir­che Laa­kir­chen: Ab 19:30 Uhr laden die Musi­ker von Coba­rio zu einem Weih­nachts­kon­zert der beson­de­ren Art.

Weih­nach­ten naht und damit die Advents­zeit, in der schon ver­ein­zelt Schnee­flo­cken auf den Stra­ßen tan­zen, die Stadt in fest­li­chem Glanz erstrahlt und der Duft von Punsch und Leb­ku­chen in der Luft liegt. Es ist die Zeit für beson­de­re Lie­der. In ihrer „Wie­ner Weih­nacht“ prä­sen­tiert Coba­rio tra­di­tio­nel­le sowie moder­ne Weih­nachts­lie­der, neu inter­pre­tiert und mit gro­ßer Spiel­freu­de und Vir­tuo­si­tät auf zwei Gitar­ren und einer Vio­li­ne vor­ge­tra­gen. Ent­spannt besinn­lich klingt das, aber auch mal flott und beschwingt, wenn das Trio sei­ne eige­nen Kom­po­si­tio­nen ins Pro­gramm mischt.

Klas­si­sche Weih­nachts­lie­der, die Coba­rio in ihrem eige­nen instru­men­ta­len Stil neu und frisch inter­pre­tie­ren. Der Zuhö­rer wird dabei auf eine Rei­se mit­ge­nom­men, die vie­le musi­ka­li­sche Über­ra­schun­gen birgt: „O Tan­nen­baum” fin­det sich im Flair eines Wie­ner Heu­ri­gen wie­der, wäh­rend „Lei­se rie­selt der Schnee” sich zum Jazz Waltz der 50er Jah­re ver­wan­delt. Von iri­schen Anklän­gen („Schnee­flöck­chen Weiß­röck­chen”), über Bos­sa Nova („Süßer die Glo­cken die klin­gen”) bis hin zu Coun­try („Rudolph the red nosed reinde­er”) spie­len sich Coba­rio quer durch die musi­ka­li­schen Sti­le die­ser Welt, ohne jedoch auf ihre alpen­län­di­sche Tra­di­ti­on zu ver­ges­sen („Es wird scho glei dumpa”).

„Wird scho glei dum­pa“ ist somit ein musi­ka­li­sches Pot­pour­ri der drei Wie­ner Musi­ker, die sich mit fri­schen und krea­ti­ven Ideen dem The­ma “Musik zu Weih­nach­ten” ange­nom­men haben.

Kar­ten­vor­ver­kauf in der Kul­tur­ab­tei­lung der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen, Tel.: (07613) 8644 DW 311–313 sowie bei Ö‑Ticket.