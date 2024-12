Die Salz­kam­mer­gut Tou­ris­tik lud zu einem advent­li­chen Tag der offe­nen Tür in die Götz­stras­se 12 in Bad Ischl. Anlass sind gleich zwei beein­dru­cken­de Jubi­lä­en: 30 Jah­re Inco­ming Rei­se­bü­ro und 25 Jah­re Kar­ten­bü­ro in Bad Ischl.

Lang­jäh­ri­ge Part­ner, Kun­den und Per­sön­lich­kei­ten aus der Stadt und Regi­on gaben sich ein Stelldichein.

Am 1. Dezem­ber 1994 wur­de das Ein­zel­un­ter­neh­men mit ursprüng­li­chem Sitz am Kreuz­platz von Bri­git­te Stump­ner gegrün­det und hat sich seit­dem zu einem wich­ti­gen Akteur im regio­na­len und öster­reich­wei­ten Tou­ris­mus entwickelt.

Bri­git­te Stump­ner, Grün­de­rin der Salz­kam­mer­gut Tou­ris­tik, die nach wie vor pro­jekt­be­zo­gen im Unter­neh­men mit­wirkt, erwähnt: „Unse­re Kun­den sind Rei­se­bü­ros und Rei­se­ver­an­stal­ter, Bus­un­ter­neh­mer aber auch Kon­su­men­ten aus aller Welt. Wir sind stolz, eine brei­te Ziel­grup­pe anzu­spre­chen und jeden Tag dazu bei­zu­tra­gen, Rei­se­träu­me zu verwirklichen.“

Mit mitt­ler­wei­le 20 enga­gier­ten Mit­ar­bei­tern, die in drei ver­schie­de­nen Berei­chen des Inco­mings tätig sind – Indi­vi­du­al­rei­sen, Grup­pen­rei­sen und Natur­rei­sen — wer­den umfas­sen­de, maß­ge­schnei­der­te Rei­se­pa­ke­te aus einer Hand in und durch ganz Öster­reich angeboten.

Das Kar­ten­bü­ro mit Shop und Rad­ver­leih run­det das Ange­bot vor Ort für Ein­hei­mi­sche und Gäs­te ab.

Nach der Eröff­nung des Büros in der Götz­stra­ße im Jahr 1999 über­ga­ben Bri­git­te und Franz Stump­ner im Dezem­ber 2022 das Unter­neh­men an ihre Toch­ter Bar­ba­ra Ahrer.

„Zu unse­ren Haupt­märk­ten zäh­len die DACH Märk­te (Öster­reich, Deutsch­land, Schweiz) Groß­bri­tan­ni­en, die Nie­der­lan­de und Däne­mark in Euro­pa, sowie USA, Aus­tra­li­en und Japan sind bei den Fern­märk­te unse­re wich­tigs­ten Her­kunfts­län­der“, beton­te Geschäfts­füh­re­rin Bar­ba­ra Ahrer wäh­rend des Tages. „Die­se ver­schie­de­nen Märk­te sind für uns ent­schei­dend, um das Wachs­tum und die Wett­be­werbs­fä­hig­keit in der Tou­ris­mus­bran­che zu sichern.“

Zudem setzt die Salz­kam­mer­gut Tou­ris­tik wei­ter­hin auf inno­va­ti­ve Dienst­leis­tun­gen und nach­hal­ti­gen Tou­ris­mus, um die Schön­heit der Regi­on zu erhal­ten und gleich­zei­tig zeit­ge­mä­ße Rei­se­er­leb­nis­se anzu­bie­ten. Der Leit­fa­den bei Grün­dung des fami­li­en­ge­führ­ten Unter­neh­mens – näm­lich Tou­ris­mus im Ein­klang mit Kul­tur, Natur, dem Brauch­tum und der hei­mi­schen Bevöl­ke­rung anzu­bie­ten – ist nach 30 Jah­ren zeit­ge­mä­ßer denn je.

„Wir dan­ken unse­ren treu­en Kun­den, Part­nern und Mit­ar­bei­tern für ihre Unter­stüt­zung in den ver­gan­ge­nen Jah­ren. Ohne Sie wür­den wir die­se Jubi­lä­en heu­te nicht fei­ern kön­nen. Wir freu­en uns dar­auf, die kom­men­den Jah­re mit span­nen­den Pro­jek­ten und maß­ge­schnei­der­ten Ange­bo­ten unse­re Ideen zu ver­wirk­li­chen“, so Pro­ku­rist Peter See­ba­cher. Nach dem Mot­to: Öster­reich begeis­tert, wir verzaubern.

WKO Bezirks­stel­len­lei­te­rin Dipl.-Päd. Sig­rid Schus­ter, BEd MBA und Robert Ober­frank – Lei­ter Abtei­lung Bezirks­stel­len nah­men die Gele­gen­heit zum Anlass um die jah­re­lan­ge aus­ge­zeich­ne­te Zusam­men­ar­beit zu wür­di­gen. KommR Bri­git­te Stump­ner nahm neben ihrer Auf­ga­be als Unter­neh­me­rin vie­le öffent­li­che Funk­tio­nen wahr. Unter ande­rem ist sie seit nun­mehr 20 Jah­re Mit­glied im Bezirks­stel­len­aus­schuss der WKO Gmun­den, Mit­glied in der Fach­grup­pe der Rei­se­bü­ros der WKOÖ und seit 2022 Prä­si­den­tin des Lehár Fes­ti­val Bad Ischl. Auch im Tou­ris­mus­ver­band Bad Ischl arbei­te­te Sie jah­re­lang feder­füh­rend mit. Die WKO Gmun­den gra­tu­liert sehr herz­lich zum Jubi­lä­um und wünscht für die Zukunft alles Gute!