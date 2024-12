Ein miss­lich posi­tio­nier­ter Klein­trans­por­ter alar­mier­te am frü­hen Mor­gen des 14. Dezem­ber die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Lauf­fen. Dank raschem Ein­satz konn­te ein grö­ße­res Umwelt­de­sas­ter ver­hin­dert werden.

Ein Pas­sant hat­te den Trans­por­ter ent­deckt, der gefähr­lich nahe an der Traun stand und droh­te, ins Gewäs­ser zu rol­len. Neben der Gefahr für den Fah­rer bestand das Risi­ko, dass Treib­stof­fe und Öle in die Traun gelan­gen könn­ten. Die alar­mier­ten Kame­ra­den der Feu­er­wehr Lauf­fen sicher­ten das Fahr­zeug zunächst mit einer Seil­win­de vom LAST, um wei­te­res Abrut­schen zu verhindern.

Unter­stüt­zung durch Bad Ischl

Um den Trans­por­ter sicher zu ber­gen, for­der­te Ein­satz­lei­ter HBI Flo­ri­an Lai­mer Unter­stüt­zung von der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl an. Mit Hil­fe des Schwe­ren Rüst­fahr­zeugs und sei­nes Krans gelang es, das Fahr­zeug anzu­he­ben und sicher auf die Stra­ße zurückzusetzen.

Dank der effi­zi­en­ten Zusam­men­ar­beit der Ein­satz­kräf­te konn­te der Mor­gen-Ein­satz ohne Umwelt- oder Sach­schä­den erfolg­reich been­det wer­den. (Fotos: FF Lauffen)