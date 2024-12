Mit einer besinn­li­chen und fröh­li­chen Weih­nachts­fei­er des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt am Don­ners­tag 19.12.2024 im Gast­haus Sil­ber­mair in St. Kon­rad ende­te ein akti­ves und erfolg­rei­ches Jahr 2024. Der Vor­sit­zen­de des PV Gschwandt konn­te an die 120 Gäs­te, dar­un­ter als Ehren­gäs­te den Bür­ger­meis­ter von Gschwandt Fritz Steindl, Pfar­rer Alo­is Kain­ber­ger und den Bezirks­vor­sit­zen­den des PV Gmun­den Ger­hard May­er recht herz­lich begrü­ßen und will­kom­men hei­ßen. Es war eine gro­ße Freu­de, dass so vie­le Mit­glie­der zum Jah­res­ab­schluss gekom­men sind und so die Zuge­hö­rig­keit zum Pen­sio­nis­ten­ver­band Gschwandt bekun­det haben.

Mit musi­ka­li­scher Beglei­tung durch Wal­ter Renn­ho­fer und Gedich­te und „Gschicht­ln” vor­ge­tra­gen von Erna Bin­der und Her­bert Roith­ner ging es durch den Nach­mit­tag. Natür­lich rich­te­ten auch Bgm. Steindl und Pfar­rer Alo­is Kain­ber­ger eini­ge Wor­te an die anwe­sen­den Gäs­te. Mit etwas Weh­mut kam auch Bez. Vor­sit­zen­der Ger­hard May­er zu Wort. „Es ist heu­te mei­ne letz­te Weih­nachts­fei­er in mei­ner Funk­ti­on als Vor­sit­zen­der unse­rer Ver­ei­ni­gung, da ich ab kom­men­den Jahr in den „Pen­sio­nis­ten­ver­bands­ru­he­stand” tre­te. Es war, spe­zi­ell bei euch Freun­den und dies ist ehr­lich gemeint, hier in Gschwandt immer ein schö­ner und gemüt­li­cher Aus­flug. Obwohl es eine “fast Welt­rei­se aus Gos­au hier­her nach St. Kon­rad“ war, bin ich immer ger­ne zu euch gekom­men und füh­le mich sehr wohl bei euch. Aber alles hat ein Ende und dies passt auch so!“ so die Wor­te von G. Mayer.

Mit Wal­ter Renn­ho­fer ging es dann musi­ka­lisch mit Weih­nachts­lie­dern wei­ter, wo ein Chor aus über 100 Stim­men durch den Raum hall­te. Die “gute Wan­der­fee Trau­di Leit­ner“ hat eben­falls ihre akti­ve, lan­ge Zeit beim PV Gschwandt been­det und dafür ein Abschieds­ge­schenk durch Kurt Viert­bau­er über­reicht bekom­men. Als Dan­ke­schön gab es tosen­den Applaus! Natür­lich wur­den auch alle Gäs­te kuli­na­risch in alt bewähr­ter Wei­se im Gast­haus Sil­ber­mair ver­wöhnt. Die net­ten Stun­den ver­gin­gen wie im Flug und mit fro­hen Wün­schen für Weih­nach­ten und einen guten Rutsch in‘s neue Jahr 2025 mit vor allem viel Gesund­heit, ende­te die Fei­er im Lau­fe des Nachmittages.