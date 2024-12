Es war im Jahr 2004, als das seit 1985 in Bad Ischl eta­blier­te Geschäft für geschmack­vol­le Möbel, Home Inte­ri­ors und Acces­soires von der Espla­na­de an den ehe­ma­li­gen Ver­wal­tungs­be­triebs­stand­ort der Öster­rei­chi­schen Bun­des­fors­te in der geschichts­träch­ti­gen Vil­la Diet­rich­stein in der Wirer­stra­ße 6, gegen­über des Kur­parks übersiedelte.

„Bet­ti­na Maria Schierl erfüll­te sich hier mit „Gal­le­ria Home Inte­ri­ors“ ihren lang ersehn­ten Traum von einer Wohn- und Wohl­fühl­welt zum inspi­rier­ten Ein­kau­fen“, weiß Mar­tin Ettin­ger, Bezirks­stel­len­lei­ter der WKO Gmun­den, und gra­tu­liert zum Fir­men­ju­bi­lä­um. Der Stand­ort an einem der wich­tigs­ten Begeg­nungs- und Kno­ten­punk­te beim Stadt­bum­mel ist ide­al, das Sor­ti­ment wird lau­fend den aktu­el­len Trends ange­passt und in den Räum­lich­kei­ten der „kai­ser­lich“ anmu­ten­den Vil­la mit viel Lie­be präsentiert.

Die belieb­te „Greiss­le­rei“ im Erd­ge­schoss und das Gal­le­ria-Wohn­stu­dio im ers­ten Stock von Ger­hard Schierl kamen 2013 und 2021 hin­zu und ergän­zen das Ange­bot zu einem stim­mi­gen „Gan­zen“. Im Sin­ne des Gal­le­ria-Slo­gans „Alles Schö­ne unter einem Dach“ ver­mit­telt das Kon­zept einen spür­ba­ren Syn­er­gie-Effekt, wobei „Das Gan­ze mehr ist als die Sum­me der Einzelteile“.

Mit wöchent­li­chen Akti­ons­zeit­räu­men, Ange­bots-Spe­cials und Insze­nie­run­gen zum inspi­rier­ten Ein­kau­fen wird das Jubi­lä­um im Zusam­men­hang mit den vier Advent­wo­chen­en­den 2024 gefei­ert. Ganz bewusst wur­de die Advent­zeit mit ihrer ein­zig­ar­ti­gen Stim­mung, den Lich­tern, Düf­ten und vor allem wegen des Gefühls der Ein­kehr und des Wohl­füh­lens in den eige­nen vier Wän­den zum Fei­ern gewählt – und weil schen­ken und Geschen­ke in der Weih­nachts­zeit als Sym­bo­le der Wert­schät­zung gel­ten. In die­sem Sinn fin­den die Gal­le­ria-Jubi­lä­ums­fei­ern als Aus­druck der Wert­schät­zung an Kun­den, Freun­den und Geschäfts­part­nern wäh­rend die­ser beson­de­ren Zeit statt.

Alle Details und Infos zu den Fei­er­lich­kei­ten inklu­si­ve der Jubi­lä­ums-Spe­cials (bis 31.12.) fin­det man im Inter­net unter galleria-badischl.at/20jahre.