Zum Jah­res­en­de erleb­te der Gemein­de­rat von Pins­dorf einen bedeut­sa­men Moment: Die Ver­ab­schie­dung der Vize­bür­ger­meis­te­rin Chris­ta Schie­mel und die vom Bezirks­haupt­mann durch­ge­führ­te Ange­lo­bung ihrer Nach­fol­ge­rin Mar­le­ne Mohr. So endet ein Kapi­tel und ein neu­es beginnt.

Abschied von Chris­ta Schiemel

Chris­ta Schie­mel hat das poli­ti­sche Leben der Gemein­de Pins­dorf über Jahr­zehn­te hin­weg ent­schei­dend geprägt. Seit den 1970er Jah­ren, als sie mit ihrer Fami­lie nach Pins­dorf zog, hat sie sich mit uner­müd­li­chem Enga­ge­ment und gro­ßer Lei­den­schaft für unse­re Gemein­schaft ein­ge­setzt. Ihr Wir­ken begann in der SPÖ-Frau­en­ar­beit und setz­te sich in zahl­rei­chen Berei­chen fort: Von der Sozial‑, Fami­li­en- und Inte­gra­ti­ons­ar­beit über den Kul­tur- und Umwelt­aus­schuss bis hin zur Vize­bür­ger­meis­te­rin – stets hat sie Ver­ant­wor­tung über­nom­men, wo es nötig war.

Mit ihrer Viel­sei­tig­keit, Weit­sicht und Tat­kraft war Chris­ta eine trei­ben­de Kraft, die die Ent­wick­lung von Pins­dorf maß­geb­lich mit­ge­stal­tet hat. Für vie­le war sie nicht nur eine ver­läss­li­che Part­ne­rin und klu­ge Rat­ge­be­rin, son­dern auch eine unver­zicht­ba­re Stüt­ze in der Gemein­de­po­li­tik. Dafür gebührt ihr unser tiefs­ter Dank.

Begrü­ßung von Mar­le­ne Mohr

Mit Mar­le­ne Mohr darf Pins­dorf eine eben­so enga­gier­te und zukunfts­ori­en­tier­te Nach­fol­ge­rin will­kom­men hei­ßen. Mar­le­ne hat sich bereits als Obfrau des Aus­schus­ses für Sport und Jugend sowie als Gemein­de­rä­tin bewährt. Sie wur­de kurz vor der Jah­res­wen­de zur neu­en Vize­bür­ger­meis­te­rin ange­lobt und bringt mit ihrer Tat­kraft und fri­schen Per­spek­ti­ven viel Poten­zi­al in die­ses wich­ti­ge Amt.

Bür­ger­meis­ter Berch­ta­ler ist über­zeugt, dass Mar­le­ne die Her­aus­for­de­run­gen die­ser Auf­ga­be mit gro­ßem Ein­satz und einem kla­ren Blick für die Anlie­gen der Men­schen der Gemein­de meis­tern wird. Gemein­sam möch­ten wir wei­ter­hin dar­an arbei­ten, Pins­dorf posi­tiv und zukunfts­ge­rich­tet zu gestalten.

Dank und Ausblick

Der gesam­te Gemein­de­rat, sagt ein „herz­li­ches Dan­ke“ an die schei­den­de Vize­bür­ger­meis­te­rin für alles, was sie für Pins­dorf geleis­tet hat. Sie hin­ter­lässt ein beein­dru­cken­des Ver­mächt­nis, das alle inspi­riert. Gleich­zei­tig wünscht die gesam­te Gemein­de Mar­le­ne Mohr viel Erfolg und Freu­de bei ihrer neu­en Auf­ga­be. Der Bür­ger­meis­ter und das gesam­te Team ste­hen hin­ter ihr und bli­cken mit Zuver­sicht in die Zukunft.

Dan­ke, Chris­ta – und will­kom­men, Marlene!

Gemein­sam gestal­ten wir wei­ter­hin das Bes­te für Pinsdorf.