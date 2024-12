Ober­traun; Nach 11 Jah­ren ver­ab­schie­de­te sich Bern­hard Moser als Vizebürgermeister!

Seit den Gemein­de­rats­wah­len im Sep­tem­ber 2009 ist Bern­hard Moser (59) als Kom­mu­nal­po­li­ti­ker in den ver­schie­dens­ten Gre­mi­en tätig. Dar­über hin­aus stand er in den ver­gan­ge­nen 11 Jah­ren als Vize­bür­ger­meis­ter in der Dach­stein­ge­mein­de zur Verfügung.

Zahl­rei­che Pro­jek­te tra­gen sei­ne Handschrift!

Wich­ti­ge Vor­ha­ben umgesetzt!

Als Lei­ter des Bau­ho­fes war er ein umsich­ti­ger Chef für die Mit­ar­bei­ter, stets um ein kame­rad­schaft­li­ches Betriebs­kli­ma und für „sei­ne Leu­te“ um einen schlag­kräf­ti­gen Fuhr­park bemüht. Auch das The­ma Ener­gie und Umwelt war ihm ein beson­de­res Anliegen.

Er initi­ier­te die Teil­nah­me der Gemein­de Ober­traun am Pro­jekt „Ener­gie­spar­ge­mein­de“ sowie an der „Welt­erbe-Ener­gie­re­gi­on Inne­res Salz­kam­mer­gut“ und ver­trat Ober­traun beim „Rein­hal­te­ver­band Hallstättersee“.

Gleich zu Beginn sei­ner Amts­zeit koor­di­nier­te Moser den Neu­bau des Ober­trau­ner Strand­ba­des, war beim Hoch­was­ser­schutz­pro­jekt in unzäh­li­gen Ver­hand­lun­gen und Anrai­ner­ge­sprä­chen invol­viert und beim Bau des Ein­satz­zen­trum oft Bin­de­glied zwi­schen der

Gemein­de und den Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen (Anm.: Feu­er­wehr und Berg­ret­tung), bei denen er auch akti­ves Mit­glied ist.

Als Ersatz­mit­glied im Gemein­de­rat für die SPÖ-Frak­ti­on bleibt er jedoch der Ober­trau­ner Kom­mu­nal­po­li­tik auch zukünf­tig erhalten.

Wech­sel in der ver­gan­ge­nen Gemeinderatssitzung!

In der letz­ten Gemein­de­rats­sit­zung wur­de der Vize­bür­ger­meis­ter­wech­sel voll­zo­gen. Zum Nach­fol­ger wähl­te dabei die SPÖ-Frak­ti­on ein­stim­mig den Seil­bahn-Bediens­te­ten und Höh­len­füh­rer Ger­not Win­ter­au­er (52).

Win­ter­au­er, Sohn des ehe­ma­li­gen Bür­ger­meis­ters der Nach­bar­ge­mein­de Bad Goi­sern, ist schon seit eini­ger Zeit als Ersatz­mit­glied im Gemein­de­rat dabei und enga­giert sich seit vie­len Jah­ren im Ver­eins­le­ben und in sport­li­chen Angelegenheiten.

Im Vor­jahr über­nahm er zB. die Obmann­schaft des ört­li­chen Ski­clubs, dem SC Dachstein-Oberbank.

In sei­ner Lau­da­tio dank­te Bür­ger­meis­ter Egon Höll dem schei­den­den Vize­bür­ger­meis­ter und freu­te sich über den rei­bungs­lo­sen Über­gang zu sei­nem enga­gier­ten und kom­pe­ten­ten Nach­fol­ger. Auch die ÖVP-Frak­ti­on und Gemein­de­vor­stand Ste­fan Gams­jä­ger bedank­ten sich bei Bern­hard Moser und gra­tu­lier­ten Ger­not Win­ter­au­er zur neu­en Aufgabe!

Ange­lobt wur­de Ger­not Win­ter­au­er im Zuge der Amts­über­ga­be von Bezirks­haupt­mann Alo­is Lanz.