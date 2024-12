13 Feu­er­weh­ren kämpf­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag in See­wal­chen am Atter­see bei einem Mehr­par­tei­en­wohn­haus stun­den­lang gegen die Flam­men im Dachbereich.

Die Ein­satz­kräf­te wur­den am frü­hen Nach­mit­tag mit dem Ein­satz­stich­wort “Brand im Dach­be­reich” zu einem Haus in Schörf­ling am Atter­see alar­miert. Wenig spä­ter war dann klar, dass sich das Ein­satz­ob­jekt im Gemein­de­ge­biet von See­wal­chen am Atter­see — und dort unmit­tel­bar an der Gemein­de­gren­ze zu Lenzing — befin­det­be­fin­det. Ers­ten Ver­mu­tun­gen nach ist es dort bei Arbei­ten im Dach­be­reich zu einem Brand gekommen.

Zwi­schen­zeit­lich wur­de Alarm­stu­fe 2 aus­ge­ru­fen, Kräf­te von 13 umlie­gen­den Weh­ren stan­den meh­re­re Stun­den lang im Lösch­ein­satz. Die Lösch­maß­nah­men gestal­ten sich schwie­rig. Lösch­was­ser konn­te rasch auch über meh­re­re Zubrin­ger­lei­tun­gen von der Ager her geför­dert wer­den, aber das Vor­drin­gen zum Brand­herd unter der Dach­ein­de­ckung gestal­te­te sich schwie­rig. Die Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr stan­den mit Tele­s­kop­mast­büh­ne und Dreh­lei­ter im Ein­satz, auch neue Bohr­lösch­ge­rä­te kamen dabei zum Einsatz.

Anga­ben über Ver­letz­te gab es vor­erst nicht. Meh­re­re Haus­be­woh­ne­rin­nen und Haus­be­woh­ner konn­ten das Gebäu­de offen­bar recht­zei­tig ver­las­sen, sie wer­den zwi­schen­zeit­lich vom Ret­tungs­dienst betreut.

Bild­quel­le: laumat/Matthias Lauber