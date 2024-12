Der Sor­op­ti­mist Club Inter­na­tio­nal Bad Ischl hat der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut Ein­kaufs­gut­schei­ne im Wert von € 1000,00 für Frau­en in Not zur Ver­fü­gung gestellt.

„Wir freu­en uns sehr über die­se groß­zü­gi­ge Spen­de des Clubs und geben die Gut­schei­ne ger­ne an Frau­en wei­ter, die sie drin­gend benö­ti­gen,“ so Lydia Lin­ort­ner, Geschäfts­füh­re­rin der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le in Bad Ischl. Dass die­se Gut­schei­ne drin­gend benö­tigt wer­den, kön­nen die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Bera­tungs­stel­le bestä­ti­gen: „Die Not ist groß, vie­le Frau­en kön­nen trotz Ein­kom­men ihre Kos­ten für den All­tag kaum auf­brin­gen und schon gar nicht Gut­ha­ben für schwe­re­re Zei­ten anspa­ren. Die schwe­re­ren Zei­ten sind JETZT und für vie­le ist auch kei­ne finan­zi­el­le Ver­bes­se­rung in Aus­sicht. Daher sind die­se Gut­schei­ne ein wun­der­ba­res Geschenk!“

Die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Frau­en­be­ra­tungs­stel­le Inne­res Salz­kam­mer­gut bedan­ken sich im Namen der Frau­en sehr herz­lich bei den enga­gier­ten Mit­glie­dern des Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Club Bad Ischl für die­se Mög­lich­keit der Unterstützung.