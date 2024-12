Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus dem Schwer­punkt „Inter­na­tio­na­le Wirt­schaft“ der HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl waren die­se Woche auf Exkur­si­on in das bereits sehr weih­nacht­li­che Wien. Zuerst besuch­ten sie das „Expe­ri­ence Euro­pe“, wo sie in die Rol­le von EU-Par­la­men­ta­ri­ern schlüp­fen konn­ten. Äußerst span­nend gestal­tet hat­ten sie die Auf­ga­be, zwei neue Geset­zes­ent­wür­fe zu dis­ku­tie­ren und spä­ter dar­über abzu­stim­men. Dabei wur­de gezeigt, wie schwie­rig es manch­mal sein kann, sich über Din­ge zu eini­gen und wel­che Stra­te­gien es dies­be­züg­lich gibt. Außer­dem durf­ten sie im Rah­men des Rol­len­spiels vor Jour­na­lis­ten Inter­views geben und ihre Stand­punk­te darstellen.

Danach ging es wei­ter auf die Wirt­schafts­uni­ver­si­tät Wien, wo über Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten, inter­na­tio­na­le Stu­di­en und Aus­lands­auf­ent­halts­mög­lich­kei­ten berich­tet wur­de. Am nächs­ten Tag beka­men die Schü­le­rin­nen und Schü­ler noch einen Ein­blick in die Schaum­wein-Pro­duk­ti­on von Schlum­ber­ger, wo in den Kel­lern im 19. Bezirk der Sekt pro­du­ziert und danach inter­na­tio­nal aus­ge­lie­fert wird. Zwei sehr gelun­ge­ne Tage und ein span­nen­des Programm!