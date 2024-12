In Bad Ischl wur­de ein Mann heu­te Mor­gen durch das lau­te Miau­en sei­ner Kat­ze vor einem Küchen­brand geweckt. Die tie­ri­sche Ret­te­rin schlug Alarm und bewahr­te ihren Besit­zer vor einem mög­li­chen Unglück.

In einem Wohn­haus in der Unter­eck­stra­ße kam es am Mor­gen des 20. Dezem­ber 2024 zu einem Brand in der Küche. Wäh­rend das Feu­er um sich griff, schlief der Haus­be­woh­ner tief und ahn­te nichts vom dro­hen­den Unheil. Erst das lau­te Miau­en einer sei­ner Kat­zen riss ihn aus dem Schlaf.

Geistesgegenwärtiges Handeln

Der Bewoh­ner reagier­te schnell, griff zum Feu­er­lö­scher und begann, die Flam­men zu bekämp­fen. Ein Nach­bar, der gera­de sei­nen Mor­gen­kaf­fee genoss, eil­te eben­falls zur Hil­fe. Gemein­sam konn­ten sie den Brand unter Kon­trol­le hal­ten, bis die alar­mier­ten Feu­er­weh­ren eintrafen.

Großeinsatz der Feuerwehr

Die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl, die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Pfandl, die Feu­er­wa­chen Rei­tern­dorf und Perneck rück­ten aus. Auf­grund der Holz­de­cke des alten Gebäu­des muss­ten die Ein­satz­kräf­te sicher­stel­len, dass kei­ne Glut­nes­ter ver­blie­ben. Das Haus wur­de umfas­send belüf­tet, um es rauch­frei zu machen.

Zwei Leben gerettet

Wäh­rend der Lösch- und Belüf­tungs­ar­bei­ten fan­den die Feu­er­wehr­leu­te die bei­den ver­ängs­tig­ten Kat­zen, die sich im Gebäu­de ver­steckt hat­ten. Bei­de Tie­re wur­den ins Freie gebracht und spä­ter tier­ärzt­lich untersucht.

Dank an die tierische Retterin

„Wie­der zeigt sich, wie wich­tig Rauch­mel­der in Wohn­häu­sern sind“, beton­te Ein­satz­lei­ter HBI Han­nes Stibl. Doch in die­sem Fall war es der Instinkt und die Laut­stär­ke einer Kat­ze, die Schlim­me­res ver­hin­der­te – ein wah­rer Held auf vier Pfo­ten. Die Bewoh­ner wur­den vom Roten Kreuz betreut, und die Poli­zei hat die Ermitt­lun­gen zur Brand­ur­sa­che auf­ge­nom­men. (Quel­le: FF Bad Ischl)