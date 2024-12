Der all­jähr­li­che Inklu­si­ve Advent­markt von Fokus Mensch fand im Feicht­l­gut (einer Ein­rich­tung für Men­schen mit Behin­de­rung, Föding/Ohlsdorf) statt. Sowohl Gäs­te wie auch Stand­le­rin­nen und Stand­ler freu­ten sich gemein­sam auf die Weihnachtszeit.

Das Beson­de­re an die­sem Advent­markt ist, dass er umfas­send bar­rie­re­frei gestal­tet ist – nicht nur in den Innen­räu­men, son­dern auch im Frei­en. Im Haus bestehen sau­be­re und geräu­mi­ge Behin­der­ten­toi­let­ten, auto­ma­ti­sche Tür­öff­ner und aus­rei­chend Manö­vrier­raum für Per­so­nen, die mit Roll­stuhl oder Rol­la­tor unter­wegs sind.

Es gibt eine induk­ti­ve Hör­an­la­ge, die nicht nur im Innen­be­reich in den Ver­kaufs­räu­men besteht, son­dern auch im gesam­ten Außen­are­al ver­legt wur­de. So konn­ten Musik sowie geziel­te Gesprä­che für Men­schen mit Hör­be­hin­de­rung stö­rungs­frei über­tra­gen wer­den. „Welch eine Wohl­tat!“, freu­te sich eine Besu­che­rin über die­se – lei­der sehr sel­ten gebo­te­ne – Möglichkeit.

Fürs gemüt­li­che Bei­sam­men­sein waren neben Ess­ti­schen in Sitz­hö­he auch drau­ßen Plät­ze fürs inklu­si­ve Zusam­men­kom­men vor­han­den – etwa absenk­ba­re Steh­ti­sche für Roll­stuhl­fah­ren­de; und auch eini­ge Kin­der freu­ten sich über den „nied­ri­gen Steh­tisch“. Für Men­schen mit Seh­be­hin­de­rung boten die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter auch heu­er wie­der auf Wunsch eine per­sön­li­che „Füh­rung“ durch den Advent­markt zur ein­fa­che­ren Orientierung.

Advent­ge­ste­cke, Weih­nachts­schmuck, hoch­wer­ti­ger Sil­ber­schmuck und ande­re hand­ge­fer­tig­te Pro­duk­te, her­ge­stellt in den Werk­stät­ten der Fokus Mensch-Ein­rich­tun­gen, boten sich den Gäs­ten als Gele­gen­heit, hier gleich Weih­nachts­ein­käu­fe zu erle­di­gen. Eine beson­de­re Freu­de ist es immer, wenn auch Standl-Ver­käu­fe­rin­nen und ‑Ver­käu­fer aus der Regi­on beim Inklu­si­ven Advent­markt mit dabei sind und ihre Pro­duk­te anbieten.

Über FOKUS MENSCH:

Der Ver­band setzt sich als Inter­es­sen­ver­tre­tung für die Anlie­gen von Men­schen mit Behin­de­rung sowie deren Ange­hö­ri­gen ein. Wei­ters ist er Trä­ger von Ein­rich­tun­gen mit den Ange­bo­ten Woh­nen, Arbei­ten und Beglei­tung für Men­schen mit Behin­de­rung. Fokus Mensch hat ein Ziel – die ganz­heit­li­che Inklu­si­on. Denn: Selbst­be­stimmt und selbst­stän­dig das Leben zu meis­tern ist der gemein­sa­me Wunsch von uns Menschen.