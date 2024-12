SKIGEBIET KASBERG IN OÖ : Saisonstart am 14.12.2024

Im Ski­ge­biet Kas­berg fällt am Sams­tag, 14.12.2024 der Start­schuss in die neue Win­ter­sai­son 2024/25. Das Kas­berg-Team arbei­tet mit Hoch­druck an per­fekt prä­pa­rier­ten Pis­ten für die ers­ten Schwün­ge der Sai­son! Ab 14.12.2024 heißt es dann wie­der „Der Schnee in dei­ner Näh“ am hei­mi­schen Kasberg.

Im Ski­ge­biet Kas­berg (Alm­tal-Salz­kam­mer­gut, OÖ) fällt am Sams­tag, 14.12.2024 der Start­schuss für die neue Sai­son. Die Infra­struk­tur ist längst per­fekt vor­be­rei­tet und nun ist auch die Schnee­la­ge für die ers­ten Schwün­ge im hei­mi­schen Ski­ge­biet gege­ben. Mit Hoch­druck wird an per­fekt prä­pa­rier­ten Pis­ten gear­bei­tet, um am kom­men­den Sams­tag die ers­ten Gäs­te der Win­ter­sai­son am Kas­berg zu begrüßen.

Der Kas­berg lädt zum Sai­son­start am 14.12.2024

„Wir hof­fen, dass alle schon ihre Ski und Snow­boards ser­viciert haben, denn am Sams­tag, 14.12.2024 wird jeder Schwung a Fetzngau­di. Wir freu­en uns unglaub­lich, dass wir end­lich in die Win­ter­sai­son am Kas­berg star­ten! Für unse­re Gäs­te ist alles vor­be­rei­tet. Der Kas­berg wird heu­er zum Erleb­nis­berg und steht wei­ter­hin für fami­liä­res, ent­spann­tes und leist­ba­res Ski­fah­ren.“, erklärt Fritz Drack die Vor­freu­de beim gesam­ten Kas­berg-Team. Ab der Far­ren­au kön­nen auch Tou­ren­ge­her das wun­der­schö­ne Alm­tal bereits ab 14.12.2024 genie­ßen. „Bei uns sind die Ski­tou­ren-Pis­ten­ge­her herz­lich will­kom­men, denn der Kas­berg steht für ein har­mo­ni­sches Mit­ein­an­der.“, lädt Drack auch Tou­ren­ge­her ein.

Leist­ba­res Ski­fah­ren beson­ders zum Saisonstart

Der Kas­berg setzt auf leist­ba­res Ski­fah­ren, beson­ders zum Start­wo­chen­en­de mit ermä­ßig­ten Prei­sen. „Alle, die uns direkt zum ers­ten Wochen­en­de besu­chen, fah­ren zu ermä­ßig­ten Tages­ti­cket-Prei­sen. Grund­sätz­lich steht unser Ski­ge­biet für kon­se­quent leist­ba­ren Ski­spaß für die gan­ze Fami­lie.“, erklärt Drack das reiz­vol­le Ange­bot zum ers­te Ski­wo­chen­en­de am Kasberg.

Soli­da­ri­tät wei­ter­hin äußerst wichtig

„Was wir in der letz­ten Win­ter­sai­son erlebt haben, war über­wäl­ti­gend! Jetzt heißt es wei­ter dran­blei­ben. Sowohl für uns als Betrei­ber als auch für alle Kas­berg-Freun­de. Die­se Win­ter­sai­son wird Wei­chen für die Zukunft stel­len! Jeder Besu­cher zählt und wir bau­en auf Soli­da­ri­tät und Qua­li­täts­be­wusst­sein, wenn es dar­um geht, Wert­vol­les für unser Ober­ös­ter­reich zu erhal­ten.“, betont Drack.