Die Per­so­nal­su­che hat begon­nen, und auch für die­sen Som­mer sind die Kin­der­freun­de Salz­kam­mer­gut auf der Suche nach Ferienmitarbeiter:innen und bie­ten ca. 70 Jobs im Kin­der­be­treu­ungs­be­reich an.

Als eine der größ­ten Fami­li­en­or­ga­ni­sa­ti­on ermög­li­chen wir den Fami­li­en im Som­mer durch Ange­bo­te in der Kin­der­be­treu­ung gro­ße Ent­las­tung. Vor allem das Model „Feri­en im Betrieb“, bei dem zahl­rei­che Fir­men den Mitarbeiter:innen ermög­li­chen, deren Kin­der in den Feri­en zur Arbeit mit­zu­neh­men, wird immer mehr aus­ge­baut. Im gesam­ten Salz­kam­mer­gut wer­den für die­ses Ange­bot Ferienmitarbeiter:innen ab 16 Jah­re gesucht, wel­che Spaß an der Arbeit mit Kin­dern haben. Eine päd­ago­gi­sche Aus­bil­dung ist vom Vor­teil, aber nicht zwin­gend erfor­der­lich. Unser Ziel ist es, den Kin­dern lus­ti­ge und unver­gess­li­che Momen­te und Erin­ne­run­gen wäh­rend den Feri­en­ta­gen zu schaf­fen. Dei­ne Freu­de, Krea­ti­vi­tät und Geduld wer­den die Kin­der inspi­rie­ren und mit dem größ­ten Lohn, einem Lächeln und glück­li­che Kin­der belohnt. Wir kön­nen sehr viel Wis­sen und Erfah­run­gen an unse­re Ferienmitarbeiter:innen wei­ter­ge­ben, zudem bie­ten wir einen Arbeits­platz auf Augen­hö­he und Wert­schät­zung mit fai­rer Bezah­lung. Eine kos­ten­lo­se ver­pflich­ten­de Tages­aus­bil­dung, um päd­ago­gi­sche, recht­li­che und orga­ni­sa­to­ri­sches Know­how zu erhal­ten. Bei Bedarf erhältst du für dei­ne Schule/Uni/FH eine Praktikumsbestätigung.

Ver­än­de­re mit uns die Welt und bewirb dich jetzt: scan­ne den QR-Code oder unter margit.druckenthaner@kinderfreunde.cc