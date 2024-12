Mi., 15.01.2025, 19:30 Uhr im Kul­tur- und Ver­an­stal­tungs­zen­trum ALFA Laakirchen-Steyrermühl

Tickets: Abtei­lung Kul­tur & Gene­ra­tio­nen, Tel.: (07613) 8644 DW 311–313 sowie bei Ö‑Ticket

Wer hat hier eigent­lich am meis­ten Spaß? Die Welt­klas­se­mu­si­ker, die spie­len was bei ihren berühm­ten Orches­tern nie auf dem Kon­zert­plan steht? Oder das Publi­kum, das sich von ihrer Vir­tuo­si­tät und ihrer Lei­den­schaft begeis­tern lässt? Die­se Lei­den­schaft ist der Grund, war­um Mit­glie­der der Wie­ner und Ber­li­ner Phil­har­mo­ni­ker die Phil­har­mo­nix gegrün­det haben: Sie spie­len alles, wor­auf sie schon immer Lust hat­ten. Was sie ver­bin­det, ist die rei­ne Freu­de an der klas­si­schen Musik, aber ihr Pro­gramm reicht weit dar­über hin­aus. In ihren bril­lan­ten Neu­fas­sun­gen bear­bei­ten sie auch Jazz und Latin, jüdi­sche Volks­mu­sik, Hol­ly­wood- Melo­dien und Pop. Sie gewin­nen allen Kom­po­si­tio­nen noch nie gehör­te, ori­gi­nel­le Sei­ten ab – und fügen gekonnt zusam­men, was sonst nicht zusammengehört.

Wenn sie als Phil­har­mo­nix gemein­sam auf der Büh­ne ste­hen, gewin­nen die Zuschauer:innen. Wann sonst bewegt sich das Publi­kum im Kon­zert­saal zum Rhyth­mus des Ensem­bles, lacht über ori­gi­nel­le Ein­wür­fe, jubelt vor Begeis­te­rung – und hört gleich­zei­tig Musik auf Weltniveau?

Eine Ver­an­stal­tung in Koope­ra­ti­on mit den Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmunden.