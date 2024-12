Schüler:innen der Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl sam­meln Geld mit hand­ge­mach­ten Pro­duk­ten für wohl­tä­ti­gen Zweck und ver­bin­den so erfolg­reich Theo­rie und Pra­xis.

Im Rah­men des Unter­richts­fachs Tou­ris­mus­mar­ke­ting & Kun­den­ma­nage­ment setz­ten Schüler:innen der 3 HLa das The­ma Pro­jekt­ma­nage­ment unter der Lei­tung von Frau Prof. Mag. Gabrie­le Schus­ter auf beein­dru­cken­de Wei­se in die Pra­xis um.

In ihrer Frei­zeit pro­du­zier­ten die moti­vier­ten Schü­le­rin­nen selbst­ge­mach­te Leb­ku­chen­kek­se, gebrann­te Man­deln und einen aro­ma­ti­schen Him­beer­punsch. Die­se Köst­lich­kei­ten wur­den am 05.12.2024 beim Kram­pus­lauf in Bad Ischl an einem eigens orga­ni­sier­ten und lie­be­voll deko­rier­ten Ver­kaufs­stand ange­bo­ten. Der Ein­satz und das gro­ße Enga­ge­ment der Schüler:innen zahl­te sich aus, denn die Pro­duk­te fan­den gro­ßen Anklang bei den Besucher:innen. Der erziel­te Rein­erlös wird an die Hilfs­ak­ti­on “Licht ins Dun­kel” gespendet.

Die­ses Pro­jekt zeig­te ein­drucks­voll, wie Theo­rie und Pra­xis in der Aus­bil­dung span­nend ver­zahnt wer­den kön­nen. Von der Pla­nung und Orga­ni­sa­ti­on eines Pro­jek­tes über die Pro­dukt­ent­wick­lung bis hin zur Ver­mark­tung sam­mel­ten die Schüler:innen wert­vol­le Erfah­run­gen im Pro­jekt­ma­nage­ment und Entre­pre­neur­ship. Gleich­zei­tig wur­den sozia­le Kom­pe­ten­zen wie Team­ar­beit und Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein gestärkt.

„Das Pro­jekt hat uns gezeigt, wie wich­tig es ist, Auf­ga­ben klar zu ver­tei­len und trotz­dem gemein­sam an einem Ziel zu arbei­ten um ein sinn­vol­les und krea­ti­ves Pro­jekt auf die Bei­ne stel­len zu kön­nen“, sagt Lavi­nia Kon­ci­lia (Schü­le­rin und Pro­jekt­lei­te­rin des Teams).

Ein gro­ßes Dan­ke­schön geht an alle Unterstützer:innen, die die­ses Pro­jekt ermög­licht haben, und an die zahl­rei­chen Besucher:innen des Ver­kaufs­stands, die durch ihren Ein­kauf den Erfolg die­ser Akti­on ermöglichten.