Att­nang-Puch­heim. Am Sonn­tag, 12. Jän­ner 2025 lädt das Salon­or­ches­ter Bad Goi­sern um 18 Uhr zum Neu­jahrs­kon­zert in den Kino­saal nach Att­nang-Puch­heim. Die­ses Jahr sorgt die, aus Bad Ischl stam­men­de, Sopra­nis­tin Sophie Schnei­der für akus­ti­sche Höhe­punk­te. Im ers­ten Teil prä­sen­tiert sie einen Quer­schnitt aus der Fle­der­maus. Kein Zufall – immer­hin fei­ern wir 2025 sage und schrei­be 200 Jah­re Johann Strauß. Im zwei­ten Teil geht’s in die Welt des Musi­cals, bevor anschlie­ßend zum Swing gewech­selt wird.

Kar­ten gibt’s im Vor­ver­kauf um € 20,- am Stadt­amt, bei oeti­cket und bei Kul­tur­stadt­rä­tin Chris­ti­ne Fellin­ger unter 0676 7760769.