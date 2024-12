Bad Ischl, 20. Dezem­ber 2023 – Die Pfad­fin­der Bad Ischl zele­brier­ten am Frei­tag, 20. Dezem­ber ihre tra­di­tio­nel­le Wald­weih­nacht mit über 100 Besu­chern in der Wolfs­gru­be am Kal­va­ri­en­berg. Beglei­tet von Fackel­schein, einem Lager­feu­er und fest­li­cher Stim­mung hiel­ten die neu­en WiWö (Wich­tel und Wölf­lin­ge) und GuSp (Gui­des und Spä­her) ihr Pfad­fin­der­ver­spre­chen ab.

Höhe­punk­te des Abends waren eine selbst ver­fass­te Weih­nachts­ge­schich­te, ein Gedicht der Kin­der und die Wor­te von Dia­kon Jakob, die die Bot­schaft von Gemein­schaft und Natur­ver­bun­den­heit unterstrichen.

Die Wald­weih­nacht bleibt ein beson­de­rer Moment im Kalen­der der Pfad­fin­der, geprägt von Zusam­men­halt, Tra­di­ti­on und magi­scher Atmosphäre.

Fotos und Vide­os fin­den Sie unter www.pfadischl.at