Die Schwim­mer des SVV über­zeug­ten in den letz­ten Wochen bei zwei bedeu­ten­den Wett­kämp­fen auf Öster­reich­ebe­ne mit her­aus­ra­gen­den Leis­tun­gen und beein­dru­cken­den Ergeb­nis­sen. Beim Bun­des­län­der­ver­gleichs­kampf der Kin­der- und Schü­ler­klas­se am 23. und 24. Novem­ber in Linz sowie den 12. Inter­na­tio­na­len Öster­rei­chi­schen Kurz­bahn­staats­meis­ter­schaf­ten vom 28. Novem­ber bis 1. Dezem­ber in Graz bewie­sen sie ihr Kön­nen und sam­mel­ten per­sön­li­che Best­zei­ten sowie Plat­zie­run­gen in den Top-Rängen.

In Linz tra­ten Ali­na Cris­tea, Dani­el Leit­ner und Arthur May­er in der Schü­ler­klas­se AK13/14 für das Team Ober­ös­ter­reich im Rah­men des Bun­des­län­der­ver­gleichs­kampfs an und tru­gen ent­schei­dend dazu bei, dass ihre Teams in einem star­ken Teil­neh­mer­feld den fünf­ten Platz erreich­ten. Ali­na Cris­tea zeig­te ihre Viel­sei­tig­keit über meh­re­re Stre­cken. Im Haupt­be­werb 100 m Schmet­ter­ling hol­te sie wich­ti­ge Punk­te für die Mann­schaft, genau­so wie in der Staf­fel über 4 x 100 m Lagen. Mit ihren Starts über 100 m Frei­stil, 200 m Lagen und 100 m Rücken zeig­te sie ihr Kön­nen auch über ande­re Stre­cken. Dani­el Leit­ner glänz­te mit einer 100 % per­sön­li­chen Best­zei­ten­quo­te über alle sei­ne Stre­cken. Mit star­ken Zei­ten über 100 m Frei­stil und 100 m Schmet­ter­ling, sowie der 4 x 100 m Frei­stil- und Lagen­staf­fel sam­mel­te er vie­le Punk­te für Ober­ös­ter­reich. Zusätz­lich star­te­te er erfolg­reich in den Rah­men­be­wer­ben über 200 m Lagen und 100 m Rücken. Über 100 m Brust und 100 m Schmet­ter­ling, sowie mit der 4 x 100 m Lagen­staf­fel war Arthur May­er für Ober­ös­ter­reich im Haupt­be­werb am Start und bewies sei­ne Top­form. Sei­ne wei­te­ren Starts über 100 m und 400 m Frei­stil absol­vier­te er eben­so mit Bravour.

Auch bei den Kurz­bahn­staats­meis­ter­schaf­ten in Graz konn­te sich das Quar­tett des SVV her­vor­ra­gend in Sze­ne set­zen. Johan­na Maak über­zeug­te mit einer beein­dru­cken­den Bilanz: Über alle drei Rücken­stre­cken qua­li­fi­zier­te sich die 19-jäh­ri­ge sich für das B‑Finale der Plät­ze 10 bis 20 und stei­ger­te sich dabei deut­lich. Eine beson­de­re Stei­ge­rung gelang ihr über 200 m Rücken, wo sie sich um ins­ge­samt über drei Sekun­den ver­bes­ser­te und Rang 15 erreich­te. Wei­te­re star­ke Ergeb­nis­se erziel­te sie über 100 m und 50 m Rücken, wo sie auf die Plät­ze 17 und 18 schwamm und per­sön­li­che Best­zei­ten setz­te. Als Krö­nung erreich­te Johan­na noch wei­te­re per­sön­li­che Rekor­de über 100 m Frei­stil und 50 m Schmet­ter­ling. Bei den Män­nern hielt der 18-jäh­ri­ge Leon Ficht erfolg­reich die SVV-Fah­ne hoch. Er zeig­te mit einer 100% per­fek­ten per­sön­li­chen Best­zei­ten­quo­te in all sei­nen sechs Ren­nen über Frei­stil- und Rücken­stre­cken sein enor­mes Poten­zi­al. Wei­ters plat­zier­te er sich über 100 m Rücken als Sechs­ter und über 200 m Rücken als Sieb­ter unter den bes­ten Junio­ren Öster­reichs. Die 15 Jah­re alte Azra Dau­to­vic erziel­te bei drei ihrer vier Starts per­sön­li­che Best­zei­ten und bestä­tig­te ihre star­ke Form mit Plat­zie­run­gen mit­ten in der Ö‑Spitze. Pia Part (Jg. 2008) bewies ihre Viel­sei­tig­keit mit Starts über Rücken‑, Schmet­ter­ling- und Frei­stil­stre­cken. Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist ihre neue Best­zeit über 100 m Schmet­ter­ling sowie ihr 24. Platz über 200 m Rücken.

Die Leis­tun­gen der SVV-Schwim­mer bei die­sen bei­den Wett­kämp­fen unter­strei­chen ein­drucks­voll ihr Talent und die her­vor­ra­gen­de Arbeit im Trai­ning. Per­sön­li­che Best­zei­ten und Plat­zie­run­gen auf natio­na­ler Ebe­ne sind ein ver­dien­ter Lohn für ihren Ein­satz und las­sen auf wei­te­re Erfol­ge in der Zukunft hoffen.