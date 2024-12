Mit einer beein­dru­cken­den Leis­tung kehr­te der SV Vöck­la­bruck vom 8. Inter­na­tio­na­len Weih­nachts­schwim­men in Brau­nau zurück. Im stark besetz­ten Teil­neh­mer­feld von 16 Ver­ei­nen aus Öster­reich und Deutsch­land erziel­ten die Ath­le­ten 12 Gold‑, 11 Sil­ber- und 10 Bron­ze­me­dail­len in den Ein­zel­be­wer­ben, sowie 2x Gold und 1x Sil­ber in der Mehr­la­gen­wer­tung. Damit erreich­ten sie den drit­ten Rang im Medail­len­spie­gel und waren zugleich der erfolg­reichs­te Ver­ein aus Ober­ös­ter­reich. Nur der SV Wacker Burg­hau­sen und die SU Gene­ra­li Salz­burg konn­ten mehr Medail­len holen.

Beson­ders in den Staf­fel­be­wer­ben bewies der SV Vöck­la­bruck sei­ne Stär­ke. Die SVV-Mixed-Staf­fel über 4x 50 m Frei­stil in der Alters­klas­se 13 Jah­re und älter (Maxi­mi­li­an Josef Pickl, Tobi­as Haberl, Pia Part und Maria Maak) lie­fer­te sich ein knap­pes Ren­nen und gewann Gold. sorg­ten mit einer her­aus­ra­gen­den Team­leis­tung für den Sieg.

Eben­falls erfolg­reich war die SVV-Damen­staf­fel über 4 x 50 m Lagen. Pia Part, Azra Dau­to­vic, Maria Maak und Ali­na Cris­tea hol­ten sou­ve­rän mit einer her­aus­ra­gen­den Team­leis­tung die Gold­me­dail­le. Die Her­ren­staf­fel der jün­ge­ren Alters­klas­se (12 Jah­re und jün­ger) sicher­te sich Sil­ber über die 4 x 50 m Lagen­stre­cke. Jakob Edtho­fer, Leo­nard Pickl, Mihail Cris­tea und Valen­tin Ste­ti­na muss­ten sich nur knapp dem Wel­ser TV 1862 geschla­gen geben.

Die Brü­der Jakob und Moritz Edtho­fer lie­fer­ten beein­dru­cken­de Ein­zel­leis­tun­gen und zeig­ten Geschwis­ter­power. Der zehn­jäh­ri­ge Jakob gewann alle fünf Bewer­be, in denen er antrat, sicher­te sich damit fünf Gold­me­dail­len und in Fol­ge sou­ve­rän den Sieg in der Mehr­la­gen­wer­tung des Jg. 2014. Dabei ver­bes­ser­te er in jedem Ren­nen sei­ne per­sön­li­che Best­leis­tung. Sein acht­jäh­ri­ger Bru­der Moritz hol­te zwei­mal Sil­ber in den 25-Meter-Bewer­ben und bestä­tig­te eben­falls sein gro­ßes Potenzial.

Auch die Geschwis­ter Azra und Kerim Dau­to­vic tru­gen erheb­lich zum Medail­len­er­folg bei. Die 15-jäh­ri­ge Azra zähl­te mit ins­ge­samt fünf Medail­len zu den erfolg­reichs­ten Schwim­me­rin­nen des Teams. Sie gewann Gold über 100 m Brust und 200 m Lagen, hol­te ein­mal Sil­ber sowie zwei Bron­ze­me­dail­len und stand somit bei jedem ihrer Starts auf dem Podest. Auf­grund die­ser kon­stan­ten Leis­tun­gen über alle Dis­zi­pli­nen durf­te sie sich über den Sieg in der Mehr­la­gen­wer­tung freu­en. Ihr acht­jäh­ri­ger Bru­der Kerim über­zeug­te über die 25-Meter-Distan­zen mit einer Sil­ber- und zwei Bronzemedaillen.

Rou­ti­nier Pia Part (16 Jah­re) fei­er­te mit Gold über 100 m Rücken und 100 m Schmet­ter­ling zwei Sie­ge in der AK 2008/09 und gewann zusätz­lich 1x Bron­ze. Die elf­jäh­ri­ge Mag­da­le­na Burg­stal­ler sicher­te sich mit schnel­len Zei­ten je eine Gold- und eine Silbermedaille.

Leo­nard Pickl (12 Jah­re) erreich­te mit schnel­len Zei­ten drei Bron­ze­me­dail­len und zusätz­lich zwei­mal knapp den vier­ten Platz. Die­se star­ken Ergeb­nis­se ver­hal­fen ihm zu Sil­ber in der Mehr­la­gen­wer­tung des Jg. 2012. Auch der erst acht­jäh­ri­ge Bal­int Bako glänz­te in den 25-Meter-Stre­cken. Er sicher­te sich zwei Sil­ber- und eine Bron­ze­me­dail­le und bewies damit sein Talent für die Zukunft. Maria Maak (14 Jah­re) erschwamm Sil­ber­me­dail­len über 100 m Schmet­ter­ling und 100 m Frei­stil. Der elf­jäh­ri­ge Mihail Cris­tea beein­druck­te mit Sil­ber über 50 m Schmet­ter­ling und war auch Teil der erfolg­rei­chen Her­ren­staf­fel. Jana Sun (14 Jah­re) kom­plet­tier­te das Medail­len­sam­meln mit Bron­ze über 100 m Brust.

Mit ins­ge­samt 33 Medail­len, drei­mal Edel­me­tall in den Mehr­la­gen­wer­tun­gen und vie­len per­sön­li­chen Best­leis­tun­gen setz­te der SV Vöck­la­bruck ein star­kes Aus­ru­fe­zei­chen zum Jah­res­ab­schluss. Die Ath­le­ten haben nicht nur ihre Fähig­kei­ten unter Beweis gestellt, son­dern auch gezeigt, dass sie als Team her­vor­ra­gend har­mo­nie­ren. Nun geht es für die Trai­ner und Schwim­mer über die Fei­er­ta­ge nach St. Pöl­ten zu einem Inten­siv­trai­nings­la­ger, um sich best­mög­lich auf das kom­men­de Jahr vorzubereiten.