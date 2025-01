Bereits zum zwei­ten Mal in die­sem Jahr war die Berg­ret­tung Grün­au im Ein­satz. Eine Frau aus Ober­ös­ter­reich stürz­te am 2. Jän­ner 2025 auf dem ver­eis­ten Wan­der­weg am Ost­ufer des Alm­sees und zog sich eine schwe­re Ver­let­zung im Hüft- und Ober­schen­kel­be­reich zu.

Wanderweg nach Frost stark vereist

Die Frau war auf dem Wan­der­weg im Bereich des Ret­tungs­punkts E unter­wegs, als sie auf der eisi­gen Stre­cke aus­rutsch­te und nicht mehr auf­ste­hen konn­te. Regen am Vor­tag und anschlie­ßen­der Frost hat­ten den Weg stel­len­wei­se extrem glatt gemacht, was die Ber­gung zusätz­lich erschwerte.

Bergung mit Einsatz-Quad und Trage

Die Berg­ret­tung Grün­au rück­te mit 17 Ein­satz­kräf­ten aus und star­te­te die Ret­tung vom See­haus am Alm­see. Wäh­rend ein Teil der Mann­schaft zu Fuß mit einer Gebirgstra­ge zum Unfall­ort eil­te, wur­den an einem nach­kom­men­den Ein­satz-Quad Ket­ten ange­bracht, um die schwie­ri­gen Weg­ver­hält­nis­se zu bewäl­ti­gen. Am Unfall­ort wur­de die Ver­letz­te mit einer Heiz­ja­cke gewärmt, in eine Gebirgstra­ge mit Vaku­um­ma­trat­ze gebet­tet und vor­sich­tig mit dem Quad zum See­haus transportiert.

Übergabe an Rettung

Am See­haus über­ga­ben die Ein­satz­kräf­te die Frau an das Rote Kreuz Scharn­stein. Neben den Berg­ret­tern war auch ein Alpin­po­li­zist im Ein­satz, um die Ber­gung zu koor­di­nie­ren, berich­tet die Berg­ret­tung Grünau.