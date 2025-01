Lie­der, die lus­tig sind und manch­mal ein bis­serl trau­rig, aber das ist okay

ERS­TER AUFZUG

Tele­fo­nat; Blon­der Engel auf der Couch im Salon sei­ner Fin­ca lie­gend, das Smart­phone auf Laut­spre­cher; sein Boo­ker mit Head­set am Ohr in sei­nem Büro auf und ab gehend und dabei wild gestikulierend.

ERS­TER AUFTRITT

Angel. Boo­ker.

B o o k e r (auf­brau­send, bei­na­he schrei­end). Oida weil man so einen schas Pro­gramm­ti­tel ein­fach nicht brin­gen kann!

A n g e l (schel­misch grin­send). War­um denn nicht? Er beschreibt doch super, was ich mache und was mein Publi­kum an einem Abend beim Angel erwar­tet, oder!?

B o o k e r (sich beru­hi­gend und mit Dau­men, Zei­ge und Mit­tel­fin­ger die Stel­le zwi­schen sei­nen Augen­brau­en mas­sie­rend). Schau, ich ver­steh das ja alles mit künst­le­ri­scher Wei­ter­ent­wick­lung und so und dass du dei­ne, ich sag jetzt mal, „melan­cho­li­sche­ren“ Songs auch auf die Büh­ne bringst. Ich weiß auch, dass dir sehr an die­sem Spa­gat aus „lus­tig und ernst“ gele­gen ist und ich hab dir auch schon gesagt, dass ich fin­de, dass du ihn bra­vou­rös bewäl­tigst: dei­ne Fans lie­ben die fein­füh­li­ge Sei­te von ihrem fun­ny Angel. Und auch dein neu­es Album, das im Herbst erscheint, ist ein Wahn­sinn und die Krö­nung die­ser Ent­wick­lung, best of both worlds qua­si. Aber „Lie­der, die lus­tig sind und manch­mal ein bis­serl trau­rig, aber das ist okay“… (hält inne.) Bist du noch da?

A n g e l. Jaja. Sicher. Ich weiß nur nicht, was ich sagen soll. Ich find den Titel super.

B o o k e r. (seufzt.) Er ist zu lang. Zu sper­rig. Da deu­ten mir ja die Ver­an­stal­ter alle­samt den Vogel. Und über­haupt: der wird sowie­so in jeder Zei­tung mit „Lie­der, die…“ oder so abge­kürzt wer­den. Die Spal­ten in den Ver­an­stal­tungs­ka­len­dern sind doch viel zu schmal für so einen Tit…

A n g e l (auf­brau­send). He Oida! Du liegst mir jeden zwei­ten Tag damit im Ohr, dass ich Tik­Tok­Vi­de­os machen und den gan­zen Social Media-Schas fah­ren soll und jetzt kommst du mir mit Spal­ten­brei­te in Zei­tun­gen. Was ist denn jetzt mit digi­ta­lem Zeitalter?

B o o k e r (auf­brau­send). In dem ist der Titel auch zu lang. Grad in dem! (schnaubt.) Sag den Schas ein­mal in einem Reel. Gehen gleich zehn Sekun­den drauf dafür und wenn du die Leu­te aber nicht in den ers­ten drei Seku…

A n g e l (sich erzürnt in Rage schrei­end und wild ges­ti­ku­lie­rend). Ich schrei­be Lie­der für Men­schen, die Zeit haben, und kei­ne play­list­kom­pa­ti­blen Sound­flä­chen fürs Hoch­kant­vi­deo­de­stil­lat! Büh­ne det­to! Ich spie­le für ein Publi­kum, kei­nen Algo­rith­mus! Für Men­schen, die neu­gie­rig sind auf mich und mei­ne Kunst, mei­ne Lie­der und ihre Geschich­ten. Für Men­schen, die sich dar­auf ein­las­sen wol­len und sich eben dafür Zeit nehmen.

B o o k e r (auf­brau­send sar­kas­tisch). Ja super! Dann hast du eh den per­fek­ten Pro­gramm­ti­tel gefun­den. Weil für den muss man sich viel Zeit neh­men. (rollt mit den Augen.)

A n g e l (tri­um­phie­rend). Sag ich doch.

B o o k e r (schüt­telt resi­gnie­rend den Kopf.) Du machst doch eh, was du willst. Schreib mir halt bit­te kein Dra­mo­lett als Pressetext.

