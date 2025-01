Ange­hö­ri­ge zu Hau­se zu pfle­gen kann eine her­aus­for­dern­de Situa­ti­on sein. Hele­ne Krei­ner-Hof­in­ger von der Cari­tas-Ser­vice­stel­le für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge bie­tet des­halb in Koope­ra­ti­on mit der Gesun­den Gemein­de sowie der Stadt­ge­mein­de Bad Ischl ab 7. Febru­ar jeden ers­ten Frei­tag im Monat von 9 bis 12 Uhr (aus­ge­nom­men Fei­er­ta­ge) im Sozi­al­zen­trum Bad Ischl in der Bahn­hof­stra­ße 14 eine kos­ten­lo­se Bera­tung an. Eine Anmel­dung unter 0676 87 76 24 48 oder helene.kreiner-hofinger@caritas-ooe.at ist erforderlich.

Mit dem monat­li­chen Bera­tungs­an­ge­bot möch­te die Cari­tas-Ser­vice­stel­le Pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge all jene unter­stüt­zen, die einen Ange­hö­ri­gen beglei­ten, betreu­en und/oder pfle­gen. Pfle­ge Zuhau­se ist kei­ne „Rand­er­schei­nung“: Allei­ne in Ober­ös­ter­reich leis­ten rund 65.000 Men­schen tag­täg­lich Betreu­ungs- und/oder Pfle­ge­ar­beit für ihre Ange­hö­ri­gen. „In einem per­sön­li­chen und ver­trau­li­chen Bera­tungs­ge­spräch unter­stüt­zen wir pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge dabei, mit den Ver­än­de­run­gen der Lebens­si­tua­ti­on bes­ser zurecht­zu­kom­men und auf ihre eige­ne Gesund­heit zu ach­ten. Über die Situa­ti­on zu spre­chen, schafft Erleich­te­rung und wir kön­nen gemein­sam Wege fin­den, wie Ent­las­tung mög­lich wird“, erklärt Hele­ne Krei­ner-Hof­in­ger, Ansprech­per­son für pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge in den Bezir­ken Gmun­den und Vöcklabruck.

Bera­tung recht­zei­tig nutzen

Um das Bera­tungs­an­ge­bot zu nut­zen, muss man den Ange­hö­ri­gen nicht bereits län­ge­re Zeit pfle­gen und betreu­en. „Im Gegen­teil: Ein Bera­tungs­ge­spräch kann auch schon vor Beginn einer Pfle­ge- oder Betreu­ungs­si­tua­ti­on in Anspruch genom­men wer­den, um dann im Fal­le des Fal­les ein gutes Netz­werk an Hil­fen und Unter­stüt­zun­gen hin­ter sich zu haben. Wäh­rend es in der Kin­der­be­treu­ung schon gang und gebe ist, sich im Vor­feld Gedan­ken über die Betreu­ungs­mög­lich­kei­ten zu machen, fehlt das oft in der Fami­lie in Bezug auf älte­re oder kran­ke Ange­hö­ri­ge“, sagt Cari­tas-Mit­ar­bei­te­rin Hele­ne Krei­ner-Hof­in­ger. „Manch­mal ist man plötz­lich mit der Pfle­ge kon­fron­tiert, gera­de dann ist es von gro­ßem Nut­zen, sich von uns Unter­stüt­zung zu holen.“

Infor­ma­ti­on: www.pflegende-angehoerige.or.at