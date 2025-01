In Eben­see soll es am Sams­tag­vor­mit­tag zu einem mut­maß­li­chen Mord­ver­such gekom­men sein. Ein 72-jäh­ri­ger Mann soll sei­ne 62-jäh­ri­ge Ehe­frau ange­schos­sen haben. Die Frau konn­te schwer ver­letzt flüch­ten und sei außer Lebensgefahr.

Nach Anga­ben der Poli­zei bedroh­te der Mann sei­ne Ehe­frau zunächst zu Hau­se und schoss dann auf sie, wodurch sie schwer ver­letzt wur­de. Trotz der Ver­let­zun­gen konn­te die Frau zur Poli­zei­in­spek­ti­on Eben­see flüch­ten, wo sie sofort medi­zi­ni­sche Hil­fe erhielt.

Großfahndung und Cobra-Einsatz

Nach der Atta­cke lös­te die Poli­zei eine Alarm­fahn­dung aus. Das Haus des Ehe­paa­res wur­de von der Spe­zi­al­ein­heit Cobra umstellt. Auch ein Pan­zer­wa­gen und ein Poli­zei­hub­schrau­ber waren im Einsatz.

Tragisches Ende

Die Poli­zei rich­te­te Stra­ßen­sper­ren ein, um den flüch­ti­gen Mann zu stel­len. Noch am Vor­mit­tag fan­den die Ein­satz­kräf­te den 72-Jäh­ri­gen leb­los in sei­ner Garage.

Ermittlungen laufen

Zu den genau­en Hin­ter­grün­den der Tat und dem Motiv des Man­nes lie­gen noch kei­ne wei­te­ren Infor­ma­tio­nen vor. Die Ermitt­lun­gen der Poli­zei dau­ern an.

Anmer­kung zur Bericht­erstat­tung über Ereig­nis­se mit (vermutlichem/eventuellem) Suizidhintergrund

Salzi.at ori­en­tiert sich bei der Bericht­erstat­tung am Pres­se­ko­dex und berich­tet in der Regel nicht über Ereig­nis­se mit ver­mu­te­tem oder mög­li­chem Sui­zid­hin­ter­grund. In eini­gen Fäl­len kann zum Zeit­punkt der Bericht­erstat­tung unklar sein, ob ein Ereig­nis mit einem Sui­zid­hin­ter­grund in Zusam­men­hang steht.

Falls Sie selbst von Sui­zid­ge­dan­ken betrof­fen sind, suchen Sie bit­te umge­hend Hil­fe. Unter­stüt­zung bie­ten unter ande­rem Ihre Ärz­tin oder Ihr Arzt, die Kri­sen­hil­fe oder die Tele­fon­seel­sor­ge, die rund um die Uhr für Sie da sind.

Not­ruf­num­mer Kri­sen­hil­fe Ober­ös­ter­reich: +43 732 2177

Not­ruf­num­mer Tele­fon­seel­sor­ge Öster­reich: 142

Not­ruf­num­mer Ö3-Kum­mer­num­mer: +43 116 123

Not­ruf­num­mer Rat auf Draht (für Kin­der- und Jugend­li­che): 142

Not­ruf­num­mer Kin­der­not­ruf (für Kin­der): +43 800 567 567

www.krisenhilfeooe.at

www.telefonseelsorge.at

oe3.orf.at

www.bittelebe.at

www.rataufdraht.at