Linz. Wels. Ver­gan­ge­nes Wochen­en­de stan­den für die Floorball-Spieler:innen der Sport­uni­on Rai­ka Bad Ischl gleich drei Bewer­be auf dem Pro­gramm. Am Sonn­tag spiel­ten die Erwach­se­nen in Wels und die U10 in Linz jeweils in der OÖ-Liga. Bereits am Sams­tag absol­vier­te die U14 ihren zwei­ten Spiel­tag in der Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaft, eben­falls in Linz. Trotz der teils star­ken Leis­tung der Spieler:innen hat­ten alle drei Teams ihre Schwie­rig­kei­ten und muss­ten, teil­wei­se sehr knap­pe, Nie­der­la­gen ein­ste­cken. Es gab aber auch in allen drei Alters­klas­sen jeweils einen Sieg zu fei­ern. Alle Ergeb­nis­se sind unter www.floorballflash.at nachzulesen.