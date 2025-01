Das neue Jahr star­tet bei der Markt­mu­sik Schörf­ling mit höchst erfreu­li­chen Nach­rich­ten: The­re­sa Hub­we­ber hat den Ver­ein als Kapell­meis­te­rin übernommen!

Am 9. Jän­ner über­gab Bür­ger­meis­ter Ger­hard Gründl jun. The­re­sa den Takt­stock, ganz offi­zi­ell wird die Über­ga­be beim Jubi­lä­ums­kon­zert am 5. April durchgeführt.

The­re­sa ist 25 und wohnt in Schörf­ling. Die gelern­te Bilanz­buch­hal­te­rin kommt ursprüng­lich aus Regau und spielt im Blas­or­ches­ter der Voest­al­pi­ne als auch bei der Feu­er­wehr­mu­sik­ka­pel­le Lang­wies mit. Von 2019 bis 2022 absol­vier­te sie ihre Kapell­meis­ter­aus­bil­dung bei Fritz Neu­böck an der Lan­des­mu­sik­schu­le Eben­see, sowie von 2023 bis 2024 den berufs­be­glei­ten­den Lehr­gang für Blas­or­ches­ter­lei­tung am Mozar­te­um in Salz­burg bei Mar­tin Fuchs­ber­ger. Wenn sie nicht den Takt­stock schwingt, spielt sie Trompete.

Die Markt­mu­sik bedankt sich natür­lich sehr herz­lich beim „Alt“-Kapellmeister Ger­hard Gründl jun. für 20 Jah­re, in denen er der Markt­mu­sik als musi­ka­li­scher Lei­ter vor­an­ge­stellt war.

Am 5. April fin­det das Jubi­lä­ums­kon­zert mit Takt­stock­über­ga­be zu 190 Jah­re Markt­mu­sik Schörf­ling sowie 20 Jah­re Kapell­meis­ter Ger­hard Gründl jun. im Turn­saal der Volks­schu­le Schörf­ling statt!