Das war es — eine ein­ma­li­ge Krip­pen­aus­stel­lung mit Ton­künst­ler Erwin Stum­mer, Krip­pen­bau­meis­ter Tri­bert Wal­ter und die abso­lu­ter Rari­tät – Krip­pen vom Inn­viert­ler Bil­der­schnit­zer Karl Gru­ber mit freund­li­cher Bei­stel­lung von 5 Krip­pen aus dem Fun­dus der Krip­pen aus dem Hau­se Gru­ber. Karl Gru­ber 1923 gebo­ren und am 11. Jän­ner 2019 96-jäh­rig verstorben.

Der Ruf von Karl Gru­ber als begna­de­ter Schnit­zer reicht bis in den Vati­kan und zum EU-Sitz in Brüs­sel. Der Hohen­zel­ler stellt mit sei­nen Figu­ren kon­kre­te Per­so­nen dar, die sich auch selbst erken­nen. Am 3. und 4. Advent­sonn­tag waren sie zu besich­ti­gen und wir hof­fen, dass wir im nächs­ten Jahr wie­der eine klei­ne Aus­wahl zur Aus­stel­lung bekommen.