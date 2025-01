Ein 45-jäh­ri­ger Slo­wa­ke sorg­te am 2. Jän­ner 2025 in der Poli­zei­in­spek­ti­on Vöck­la­bruck für Auf­se­hen. Nach­dem er wegen Schwarz­fah­rens auf­ge­grif­fen wor­den war, rauch­te er wäh­rend einer Durch­su­chung unge­niert eine Crack­pfei­fe mit Crys­tal Meth, die er in sei­nem Hin­ter­teil ver­steckt hatte.

Auffälliges Verhalten bei Durchsuchung

Der Mann war ohne gül­ti­ges Ticket in einem Zug unter­wegs, konn­te sich nicht aus­wei­sen und wur­de zur Klä­rung sei­ner Iden­ti­tät auf die Poli­zei­in­spek­ti­on gebracht. Wäh­rend einer Durch­su­chung sei­ner Beklei­dung ver­rich­te­te er plötz­lich sei­ne Not­durft. Dabei rauch­te der Slo­wa­ke unge­niert eine Crack­pfei­fe mit Crys­tal Meth, die er in sei­nem Hin­ter­teil ver­steckt hatte.

Medizinischer Vorfall und Krankenhausaufenthalt

Ver­mut­lich durch den Kon­sum der Dro­gen erlitt der 45-Jäh­ri­ge einen medi­zi­ni­schen Vor­fall. Die Beam­ten ver­stän­dig­ten dar­auf­hin den Ret­tungs­dienst, und der Mann wur­de in das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck gebracht.

Weitere Auffälligkeiten

Neben der Crack­pfei­fe fan­den die Poli­zis­ten eine für Laden­dieb­stäh­le prä­pa­rier­te Tasche sowie wei­te­re ver­däch­ti­ge Gegen­stän­de. Die Ermitt­lun­gen dau­ern an, berich­tet die Polizei.

Quel­le: LPD OÖ