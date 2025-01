Mit 1. Jän­ner 2025 über­nimmt Dr. Ste­fan Petrit­sch (39) die Lei­tung des Insti­tuts für Phy­si­ka­li­sche Medi­zin und Reha­bi­li­ta­ti­on am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöcklabruck.

Er stu­dier­te Medi­zin in Graz und absol­vier­te das Mas­ter-Stu­di­um Sport­me­di­zin an der Donau Uni­ver­si­tät Krems. Er arbei­tet bereits seit 2016 am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck – zuerst als Fach­arzt in Aus­bil­dung, dann als Ober­arzt und seit 2022 als 1. Ober­arzt und stv. Lei­ter des Insti­tuts für Phy­si­ka­li­sche Medi­zin und Rehabilitation.

Sei­ne fach­li­chen Schwer­punk­te lie­gen im Bereich der medi­zi­ni­schen Trai­nings­the­ra­pie, Pre­ha­bi­li­ta­ti­on und Reha­bi­li­ta­ti­on im Rah­men ope­ra­ti­ver Ein­grif­fe, sowie im Bereich der inter­ven­tio­nel­len Schmerzmedizin.

Dr. Petrit­sch wohnt in Alt­müns­ter am Traun­see, ist ver­hei­ra­tet und hat zwei Kin­der. Sei­ne Frei­zeit ver­bringt er am liebs­ten mit sport­li­chen Akti­vi­tä­ten in der Salzkammergut-Region.

Als neu­er Lei­ter löst Dr. Petrit­sch künf­tig Prim. Dr. Peter Pau­ly ab, der die­se Funk­ti­on seit mehr als 20 Jah­ren inne hat­te und nun in den wohl­ver­dien­ten Ruhe­stand geht.